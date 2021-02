Honda Africa Twin, ora c'è anche Android Auto

Anforoid Auto ora è anche per Honda Africa Twin. Honda Motor Europe ha infatti annunciato che Android Auto è disponibile per la sua leggendaria maxienduro, la CRF1100L Africa Twin. Se già dal lancio del nuovo model year 2020, la CRF1100L Africa Twin ha puntato molto sull'equipaggiamento elettronico all'avanguardia, con schermo TFT a colori di tipo touch, oltre alla connettività Apple CarPlay per gli smartphone iPhone, da ieri, i possessori di Africa Twin hanno la possibilità di far aggiornare il cruscotto della propria moto per collegare anche il proprio smartphone Android e attivare Android Auto. Si tratta di un modo semplice e pratico per usare alcune delle funzionalità del proprio telefono cellulare mentre si guida la moto. Con una visualizzazione chiara e intuitiva, la nuova modalità rende possibile accedere alle app di navigazione satellitare, ai player di musica, alla messaggistica o alle chiamate, tramite i comandi al manubrio o con i comandi vocali o ancora, a moto ferma, tramite lo schermo TFT di tipo 'touch'. La nuova funzionalità Android Auto per smartphone Android va quindi ad aggiungersi alla già presente Apple CarPlay per i possessori di Apple iPhone, e rende l'equipaggiamento elettronico dell'Africa Twin ancora più completo. Dopo la GL1800 Gold Wing, l'Africa Twin è la seconda moto Honda a rendere disponibili sia Android Auto che Apple Car Play.