Shark Helmets, due idee regalo per San Valentino

Un casco per festeggiare San Valentino, per Shark che punta sui motociclisti 'innamorati'. La proposta è quella dedicata a due caschi pensati per il pubblico femminile tra sicurezza e un pizzico di glamour. Il primo dei due è un casco integrale con grafica a tema floreale, il secondo è un jet rosa cipria con inserti in cristalli Swarovski. Shark Helmets Ridill è il modello integrale, in termoplastica dotato di disposizioni tecniche all'avanguardia e ideale per assicurare protezione, sicurezza e comfort. Dispone di visiera chiara antigraffio con Pinlock incluso, visierino parasole integrato, per un utilizzo in tutta comodità anche nelle giornate soleggiate. Gli interni sono completamente removibili e lavabili, mentre il sistema di chiusura del cinturino è con regolazione micrometrica. Il Ridill di Shark e proposto con una grafica floreale e si presenta come un casco adatto per tutti gli spostamenti quotidiani, ma anche nei viaggi a lunga percorrenza. Il prezzo è di 189,99 euro.



il secondo casco Shark Helmets è il Nano Crystal, jet con cristalli Swarovski e linee femminili. Compatto e leggero, è declinato in 5 colori, dai dual black e bianco perla, fino all'elegante blu notte, passando per verde acqua e rosa cipria.



Tutti i colori sono poi impreziositi dalle calottine laterali arricchite di cristalli Swarovski. Lo Shark Nano è dotato di una calotta slim fit di dimensioni ridotte, visiera VZ140 'long trip' progettata per garantire una perfetta visibilità anche in condizioni climatiche avverse, oltre al visierino parasole di serie. Il prezzo è di 279,99 euro.