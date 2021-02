Shark Helmets, EVO-GT è nuovo casco modulare

Si chiama EVO-GT la versione 'gran turismo' del casco modulare per eccellenza firmato Shark Helmets. Utilizzabile in posizione jet, così come in modalità integrale, questo modello premium riunisce tutte le competenze di Shark in fatto di caschi modulari, rappresenta un modello pensato per gli utilizzatori che macinano molti chilometri e desiderano usufruire di una protezione ottimale in entrambe le posizioni. EVO-GT è dotato di doppia omologazione P/J e si distingue per il sistema brevettato Auto-up/Auto-down che permette la movimentazione automatica della visiera sia quando si apre il casco (Auto-Up), per usarlo in configurazione jet, sia quando lo si chiude (Auto-Down), per usarlo come un vero e proprio integrale. Per una sicurezza sempre maggiore, questo modulare è anche munito dell'innovativo sistema Safe Lock, che garantisce la tenuta del blocco della mentoniera anche in caso di urto. La visiera di nuova generazione VZ 250 dell'EVO-GT, è di classe ottica 1 e presenta uno spessore variabile. E' trattata con un sistema di anti-graffio e anti-appannamento e offre una qualità visiva ottimale senza alcuna distorsione. Il Pinlock 120 Max Vision, sistema anti-appannamento, è offerto di serie e incluso nella confezione. L'EVO-GT integra inoltre una visiera parasole interna che può essere movimentata attraverso un cursore posto in posizione centrale sul casco. Tutti i componenti, poi, sono stati pensati per assicurare una penetrazione dell'aria e un isolamento acustico ottimali, con piastre laterali "Shark skin" dalla texture dedicata e un sistema di aerazione che assicura una circolazione dell'aria nel casco ottimale e un confortevole clima interno. I cursori di ventilazione, larghi e dalla superficie lavorata, sono pensati per essere facili all'utilizzo anche con i guanti. All'interno si mischiano il Microtech e un tessuto in fibre riciclate, con proprietà antibatteriche e anti-odore. L'EVO-GT è inoltre munito di un sottogola anti-turbolenza retrattile e magnetico che permette di ridurre le risalite d'aria e le turbolenze indotte durante la guida.