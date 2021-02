Moto Guzzi, Fast Endurance diventa European Cup

Dopo due stagioni, il Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance varca i confini italiani e diventa European Cup. Il trofeo monomarca dedicato a coppie di piloti in sella alle Moto Guzzi V7 III, proprio nell'anno in cui si celebra il centenario dell'Aquila di Mandello del Lario, assume una dimensione internazionale. La Moto Guzzi Fast Endurance European Cup 2021, una vera coppa europea riconosciuta dalla FIM, Federazione Motociclistica Internazionale, riproporrà gli stessi ingredienti che hanno consentito a una vastissima platea di motociclisti, alcuni dei quali alla loro prima esperienza in pista, di cimentarsi con vere gare, respirando l'atmosfera delle corse di un tempo. "Proprio nell'anno dei cento anni di Moto Guzzi - ha commentato Davide Zanolini, Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Piaggio - il Fast Endurance è la dimostrazione di come questo marchio così vero e autentico sia amato anche dai più giovani e da chi vive le corse come momento di amicizia e divertimento. Le prime due edizioni sono state una crescita continua non solo nel numero degli equipaggi ma anche nel gradimento di una formula decisamente azzeccata. Per questo, e grazie alla collaborazione con la FMI, il Moto Guzzi Fast Endurance diventa europeo, per essere sempre più spettacolare senza perdere le qualità di divertimento, facilità e accessibilità che ne hanno fatto un successo, permettendo a tutti di divertirsi senza dover investire grossi capitali e senza essere piloti professionisti".



Il calendario della Moto Guzzi Fast Endurance European Cup 2021 è stato stilato con l'obiettivo di permettere lo svolgimento di ogni singola tappa in piena sicurezza, nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19. Per questo la stagione inizierà a primavera già inoltrata, il 22 maggio a Varano, e verrà riproposta la soluzione della doppia gara, già adottata lo scorso anno per ridurre il numero di trasferte. L'appuntamento inaugurale di Varano (22 e 23 maggio) prevederà gara doppia, a cui seguiranno la tappa di Vallelunga il 4 luglio (gara singola), un altro weekend con gara doppia a Magione il 28 e 29 agosto e il gran finale a Misano, con gara singola il 10 ottobre. Sin da ora e fino al prossimo 11 aprile è possibile iscriversi all'intero campionato al costo agevolato di 1250 Euro a Team. In alternativa è possibile iscriversi ai singoli appuntamenti, fino a due settimane prima, al costo di 350 Euro a Team in caso di gara singola e 450 Euro a Team per i weekend con gara doppia. Per partecipare al Trofeo è necessario essere tesserati FMI ed essere in possesso della licenza agonistica di tipo Velocità (o Fuoristrada con Estensione Velocità).