Husqvarna Svartpilen, ora c'è anche la 'piccola' 125cc

La Svartpilen di Husqvarna Motorcycles si fa 'piccola' è si presenta in scena con la versione 125 cc. Pensata dalla casa motociclistica per i motociclisti più giovani, la gamma Svartpilen si espande con questa monocilindrica che unisce ad un progetto con componentistica di alto livello per una guida estremamente agile, un'estetica in pieno stile Husqvarna. La Svartpilen125 condivide con le Svartpilen di maggiore cilindrata gran parte della sua componentistica, con un motore Euro 5 dalla potenza sempre controllabile, una ciclistica agile e consumi ridotti. Le credenziali della Svartpilen 125 nella guida urbana sono ulteriormente arricchite dai freni ByBre e dalla tecnologia ABS di Bosch, che assicurano una controllabilità in frenata di livello superiore. A fornire un preciso feedback al pilota provvedono anche la forcella WP APEX a cartuccia aperta da 43 mm e il mono WP APEX, che garantiscono comfort e sicurezza.



L'aspetto è rude e minimalista come d'abitudine per il brand moto e il design è sottolineato dal telaio a traliccio verniciato in nero, che contrasta con i carter motore color bronzo e la componentistica anodizzata.