Zero Motorcycle, caricatore rapido in omaggio per Zero SR/F

Un rapido charger in omaggio sull'acquisto di Zero SR/F. L'iniziativa è quella firmata da Zero Motorcycles, produttore di moto full electric, che ha deciso di omaggiare con un Rapid Charger chi acquisterà un modello della sua Zero SR/F, offrendo la possibilità di aumentare la capacità di ricarica di ulteriori 6 kW. Dal primo febbraio 2021, infatti, tutti gli acquirenti di un modello SR/F 2020 non ancora immatricolato, riceveranno in omaggio un Rapid Charger compreso di montaggio (la promozione sarà valida fino a esaurimento scorte). Il caricatore aggiuntivo consentirà di aumentare la capacità di ricarica a bordo fino a 12kw per la versione della SR/F Premium e fino a 9kw per la versione standard, dimezzando così i tempi di ricarica per la prima e consentendo un rifornimento tre volte più veloce della seconda.



Se normalmente la ricarica delle moto elettriche viene effettuata nel box di casa tramite una normale presa di corrente, l'accessorio Rapid Charger offre una maggiore flessibilità ai motociclisti che desiderino affrontare viaggi più lunghi. Quando è collegata a una presa di ricarica pubblica, come quelle che si trovano nelle stazioni di servizio autostradali, una Zero SR/F Premium dotata di Rapid Charger, può essere ricaricata in meno di un'ora. La promozione è valida fino a esaurimento scorte.