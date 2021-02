Scrambler Ducati, le novità 2021 arrivano in concessionaria

Dalla presentazione della 'Ducati World Première' alle concessionarie tutte le novità Scrambler.



Tutti i modelli svelati nel corso dell'annuale appuntamento della casa di Borgo Panigale, quest'anno andato in scena in versione digitale, sono infatti ora arrivati fisicamente nella rete di concessionari Ducati. Gli esemplari che arricchiscono la 'Land of Joy' di Scrambler sono i nuovi modelli Nightshift e 1100 Dark PRO, insieme alle nuove colorazioni per Scrambler Desert Sled e Scrambler Icon. L'arrivo dei nuovi modelli chiude un 2020 potivo per Scrambler, che con 9.265 esemplari consegnati in tutto il mondo è stata la famiglia di moto più venduta dalla casa di Borgo Panigale nel corso dell'anno. Grazie a questo risultato, il brand che fa di senso di libertà, gioia e self-expression i suoi valori portanti, taglia inoltre il traguardo delle 80 mila moto distribuite a livello globale, a soli 6 anni dalla sua creazione. Se Scrambler Nightshift è una moto essenziale e dal carattere grintoso, che si ispira fortemente al mondo metropolitano, con manubrio stretto e dritto, specchietti da café racer, tabelle portanumero e l'assenza del parafango posteriore che gli conferisce un tono più aggressivo, il 1100 Dark PRO rappresenta il modello d'accesso alla gamma delle 1100 della famiglia Scrambler. Una nuova livrea invece contraddistingue lo Scrambler Desert Sled, in omaggio alle moto da enduro degli anni'80. Per il 2021, poi, Scrambler Icon è disponibile anche nella sportiva colorazione Ducati Red, che va ad affiancare il classico 62 Yellow con telaio nero e sella nera.