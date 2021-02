Suzuki SV650, per il 2021 si rinnova nel look ed è euro 5

Per il 2021 Suzuki SV650, uno dei modelli chiave della gamma della casa di Hamamatsu, si rinnova.



La bicilindrica della casa giapponese, inserita in un segmento di mercato vivace e dai volumi importanti come quello delle naked di media cilindrata, torna in scena con il model year 2021 e l'introduzione di una nuova gamma colori, oltre all'omologazione Euro 5. Tutte le nuove SV650 hanno nuovi abbinamenti cromatici e permettono la scelta della livrea. C'è il colore nero, abbinato al telaio a traliccio color bronzo, la livrea nero mat con telaio e cerchi blu, ma anche la possibilità di avere l'associazione tra telaio e cerchi in rosso scuro, con un serbatoio bianco e al resto delle sovrastrutture di colore nero. Suzuki mette poi a disposizione un ricco catalogo di accessori originali che permette di personalizzare la moto in molti modi. Tutte e tre le varianti cromatiche mettono al centro della scena il motore, con i suoi carter neri. Il V-Twin di Hamamatsu ha ora anche l'omologazione Euro 5 che non ha influito sulle prestazioni del motore. La potenza massima è di 56 kW (76 cv), mentre il picco di coppia è di 64 Nm, ma la SV650 MY2021 può essere acquistata dai titolari di patente A2 anche in versione depotenziata da 35 kW (48 cv). Pensata anche per i neofiti delle medie cilindrate, le sovrastrutture della SV650 portano ad assumere una posizione di guida confortevole.



L'altezza della sella è di 785 mm, mentre la forma rastremata del serbatoio e i fianchi snelli permettono a chiunque di poggiare bene i piedi a terra e di gestire con facilità la moto in manovra, complice un peso di soli 197 kg in ordine di marcia.



La SV650 MY2021 può essere già ordinata ad un prezzo di 6.790 Euro.