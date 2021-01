KTM, 1290 Superadventure S è tourer per ogni terreno

Terza generazione in arrivo per la 'viaggiatrice' KTM Adventure. La nuova versione della tourer enduro di grossa cilindrata interpretata al modo della casa motociclistica austriaca, si chiama 1290 Super Adventure S ed è frutto dello sviluppo e miglioramento della precedente 1190 Adventure che debuttava otto anni fa. Sviluppata attorno alle esigenze di chi guida su qualsiasi terreno, dall'asfalto allo sterrato, 1290 è un concentrato di design e tecnologia, a partire da una ciclistica aggiornata che migliora la distribuzione dei pesi e l'agilità.



Il pilota viene accolto a bordo da un innovativo serbatoio da 23 litri con tappo per il rifornimento 'key less' e sovrastrutture modellate che amplificano la sensazione di agilità della moto.



La nuova sella è realizzata in due parti e prevede che la seduta del pilota sia regolabile in altezza di 20 mm e offre maggior comfort nei lunghi viaggi. Anche la posizione del manubrio e delle leve è personalizzabile, a tutto vantaggio della corretta triangolazione tra pedane, sella e manubrio. Nuovo anche il cupolino, sviluppato in galleria del vento, dotato di parabrezza regolabile e che beneficia delle sovrastrutture del serbatoio che deviano l'aria e l'acqua dalle gambe del pilota. Rinnovata è poi anche la strumentazione, con un ampio display TFT da 7" che fornisce tutte le informazioni necessarie. Una delle principali novità della nuova KTM 1290 Superadventure S è l'adozione di serie del sistema ACC (Adaptive Cruise Control). Sviluppato in collaborazione con Bosch, questo sistema utilizza un radar posizionato sotto il faro anteriore che regola automaticamente la distanza rispetto ai veicoli che precedono. La distanza di sicurezza può essere impostata su cinque livelli tramite il nuovo e pratico blocchetto a manubrio. Il cuore della moto è invece il bicilindrico LC8 a V di 75° da 1.301 cc, omologato Euro 5. In grado di erogare 160 CV e 138 Nm di coppia, ha un peso sulla bilancia inferiore di 1,6 kg rispetto alla versione precedente La KTM 1290 Superadventure S sarà disponibile presso i concessionari a partire da marzo 2021, al prezzo di 18.950 euro.