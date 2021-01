Triumph Speed Triple, rivoluzione al servizio dell'emozione

E' tornata in scena rinnovata in ogni dettaglio, Triumph Speed Triple che ora è 1200 RS. Come da tradizione per il modello della casa inglese, l'obiettivo riconforto è stato quello di offrire in ogni aspetto il meglio che ogni appassionato Triumph potesse aspettarsi. Il risultato è una moto ancora più veloce e pensata per essere ancora più emozionante.

Tutto il progetto ruota attorno al nuovo motore a 3 cilindri da 1.160cc, con potenza massima di 180 CV, ovvero 30 CV in più rispetto alla precedente versione. Aumenta anche la coppia massima che fa segnare un +8 e arriva a 125 Nm. Allo stesso tempo la Speed Triple è stata resa anche più agile, precisa e compatta, grazie alla riduzione peso di 10kg rispetto al modello precedente, per soli 198kg in ordine di marcia.



Nuovo anche il telaio, con maggiore centralizzazione delle masse e dal baricentro più basso e avanzato, l'ergonomia con posizione in sella dominante e votata al massimo controllo nella guida sportiva, oltre ad una componentistica top di gamma, pensata per la strada ma pronta anche per la pista. Grazie al nuovo sistema di aspirazione e scarico, anche questo completamente rivisto, la nuova Speed Triple 1200 RS ha anche una voce inconfondibile. La nuova frizione multidisco antisaltellamento è più leggera ed è combinata con un cambio compatto e leggero, a 6 rapporti. Le prestazioni sono ulteriormente incrementate grazie al nuovo sistema di iniezione, con candele twin spark migliorate e dalla maggiore durata, all'interno di un sistema sensibilmente più compatto e meglio integrato nel powertrain. La nuova 1200 RS rivoluziona completamente anche la tecnologia rispetto alla precedente Speed Triple, con l'introduzione di una nuova strumentazione da 5" TFT a colori, cambio elettronico Triumph Shift Assist up-and-down di serie, Optimised Cornering ABS, Optimised Cornering Traction Control (disattivabile e con piattaforma inerziale IMU), 5 riding modes (compreso Track Mode), nuovi fanalli full-LED, interfaccia completamente keyless e connettività My #Triumph Connectivity System di serie.