Aprilia RS660, pronto anche il trofeo monomarca

Dopo il debutto della Aprilia RS 660, nasce anche il trofeo monomarca dedicato alla nuova media sportiva di Noale. Si chiamerà Trofeo Aprilia Racing RS 660 e l'idea per la sua partenza nasce attorno alla nuova bicilindrica leggera ed efficace tra le curve che, pur essendo concepita per essere fruibile quotidianamente su strada, è capace di trasformarsi con poche modifiche in una moto veloce e divertente tra i cordoli.



Forte dell'esperienza intrapresa un anno fa con il progetto Aprilia Sport Production, nato per portare in pista giovanissimi piloti a partire dagli 11 anni di età in sella alle 'piccole' RS 250 SP, Aprilia Racing, insieme alla Federazione Motociclistica Italiana, organizza ora quello che può essere definito il secondo importante tassello della rinata 'Scuola dei Campioni' Aprilia. "L'idea di questo Trofeo è nata in maniera naturale - conferma Massimo Rivola, AD di Aprilia Racing - appena ci siamo resi conto di quanto la nuova RS 660 non sia soltanto bella da vedere, ma anche da guidare. È una moto con un eccellente equilibrio dinamico e in Aprilia Racing abbiamo deciso di sfruttarlo e trasferirlo subito in una competizione in pista che si inserisce perfettamente in quello che è il nostro impegno per portare in gara i giovani piloti". Il Trofeo Aprilia Racing RS 660 si correrà su sei gare, tutte inserite nella cornice del CIV (Campionato Italiano Velocità) e potrà ospitare fino a 42 moto sulla griglia di partenza, con piloti a partire dai 15 anni di età. Tutte le Aprilia RS 660 al via saranno identiche, fornite 'pronto gara' da Aprilia Racing e non modificabili in nessuna parte. Inoltre Aprilia Racing seguirà costantemente da vicino tutti i piloti iscritti, curando la crescita e la valorizzazione sportiva dei più giovani e meritevoli. In palio per il campione del Trofeo, anche una Aprilia RS 660, versione stradale. La prima edizione del Trofeo si inserisce nel folto programma del CIV e si svolgerà su sei gare, racchiuse in cinque fine settimana. Si parte da Misano il 16 maggio, poi Imola (4 luglio), Misano (25 luglio, gara doppia), Mugello (29 agosto) e Vallelunga (10 ottobre). Tutte le informazioni e i moduli per l'iscrizione al Trofeo Aprilia Racing RS 660 sono disponibili da oggi sul sito www.bkcorse.com.