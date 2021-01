BMW R18, 'Spirit of Passion' è versione di Kingston Custom

Un design futuristico e la storia di BMW Motorrad interpretata in modo inconfondibile. Sono queste le ricette di 'Spirit of Passion', ovvero la custom bike su base BMW R18, realizzata dal customizzatore Kingston Custom.

Dopo Roland Sands, è stato infatti il turno di Dirk Oehlerking a mettere la propria mano sulla nuova arrivata in casa BMW Motorrad, per il secondo esemplare della gamma 'Soulfuel', ovvero una serie di custom nate dalla collaborazione tra la casa dell'elica e alcuni clienti selezionati. Kingston Custom è conosciuta per le customizzazioni senza mezzi termini e anche in questo caso l'opera non ha messo in discussione le attese. "Per la BMW R 18 - ha commentato Oehlerking - ho lasciato la tecnologia così com'era. Il telaio è originale al 100% ed è così sofisticato che non dovrebbe essere cambiato nulla". La grande sfida è stata quella della carenatura, rifinita a mano con design Kingston, così come il manubrio e il parafango. Lo scarico BMW R 18 è stato modificato da Oehlerking in stile Kingston Roadster,mentre la sella è stata presa in prestito dalla gamma di accessori R18. Gli indicatori di direzione sono stati sostituiti con indicatori Kellermann e il faro anteriore a LED è ora integrato nella carenatura. La livrea originale e le linee caratteristiche che richiamano al passato BMW Motorrad, sono state adottate per la carena, con l'aggiunta di alcuni dettagli in stile Kingston. Le sospensioni e il serbatoio sono originali. Il design nel suo complesso si basa sullo stile art deco classico, applicata a BMW R 18 grazie anche alla sua naturale architettura pensata proprio per la customizzazione e la personalizzazione.