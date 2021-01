Ducati Monster, esemplare numero 350mila è un 1200 S

Ducati Monster è arrivato al traguardo delle 350 mila unità vendute. Il modello, che è il più venduto della storia della casa di Borgo Panigale, ha raggiunto la prestigiosa cifra con un Monster 1200 S 'Black on Black', che il CEO Ducati Claudio Domenicali e il Direttore del Centro Stile Ducati Andrea Ferraresi hanno personalmente consegnato al suo nuovo proprietario, il ducatista Sebastien Francois Yves Hervé De Rose, che ha ordinato il Monster 1200 S presso il concessionario di Ducati Milano e che è stato invitato a Borgo Panigale per l'occasione.

La moto è stata personalizzata con una targhetta che riporta l'indicazione del numero 350.000 ed è stata consegnata al proprietario corredata del certificato di autenticità siglato da Claudio Domenicali e di un bozzetto del Monster firmato dal designer Angelo Amato. Il Monster è il modello Ducati più venduto di sempre, nonché il più longevo presente all'interno della gamma. La sua avventura su due ruote ha preso il via nel 1992 dall'intuizione di mettere su strada una Ducati con ciclistica da Superbike, ma spogliata delle carene e di tutti gli elementi non strettamente necessari. Con il lancio del modello M900, il primo Monster di sempre, Ducati ha creato di fatto un vero e proprio segmento del mercato motociclistico, quello delle naked sportive. Nel corso di quasi trent'anni il Monster è cambiato e si è evoluto dal punto di vista tecnico ed estetico, senza mai perdere di vista il suo obiettivo principale, ovvero divertire i motociclisti. Dal leggendario Monster 600, che ha aperto il mondo Ducati a tanti giovani motociclisti, alla seconda generazione con i modelli 696 e 1100, passando per le versioni a 4 valvole, fino ai più recenti 797, 821 e 1200, Monster rappresenta un caposaldo per il brand e per l'azienda Ducati. Lo scorso dicembre la Casa di Borgo Panigale ha presentato al pubblico la nuova generazione del Monster, che arriverà nei concessionari nel mese di aprile 2021.