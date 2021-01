Moto Guzzi V9, Roamer e Bobber si rinnovano

Novità sul fronte custom in casa Moto Guzzi, che si presenta al 2021 con una V9 rinnovata. In particolare, sono due le versioni della custom che tornano in scena con qualche sostanzioso cambiamento. Da un lato c'è la V9 Roamer, la classica ma ricca di dettagli e finiture, così come dall'altro c'è l'animo più scuro di V9 Bobber, caratterizzata dai grossi pneumatici e dal look essenziale.

Entrambe le versioni hanno ricevuto aggiornamenti in termini di comfort e di piacere di guida. La modifica più evidente è l'adozione del nuovo motore di 850 cc da 65 CV e 73 Nm derivato dalla unità che equipaggia la tuttoterreno V85 TT. Sono nuove anche le pedane montate su tamponi in gomma che riducono le vibrazioni a tutto vantaggio del comfort di marcia. È di serie, oltre all'ABS, il controllo di trazione MGCT regolabile e disinseribile. V9 Bobber presenta una nuova sella, come nuovi sono anche i fianchetti laterali in alluminio e il parafango anteriore corto. V9 Bobber sfoggia anche una nuova strumentazione digitale e un impianto di illuminazione full LED che include l'inedito proiettore anteriore con luci diurne DRL che delineano la sagoma dell'Aquila di Mandello. Ampia, poi, è la disponibilità di accessori originali dedicati, tra i quali spicca spicca Moto Guzzi MIA: il sistema multimediale capace di connettere la moto allo smartphone e conseguentemente alla rete. Con questa applicazione, lo smartphone diviene un vero e proprio sofisticato computer di bordo multifunzione, l'anello di connessione tra veicolo e Internet. Sia V9 Roamer sia V9 Bobber sono disponibili in versione depotenziata, in linea con le limitazioni della patente A2 e ideale per i nuovi guzzisti.



Moto Guzzi V9 Roamer è disponibile nell'unica variante cromatica Grigio Lunare, mentre V9 Bobber è disponibile nella finitura totalmente opaca Nero Essenziale.