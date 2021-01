Ducati, un mese di promozione sulla manutenzione

Un mese per risparmiare sulla manutenzione delle due ruote Ducati. Per il periodo che va dall'11 gennaio fino all'11 marzo 2021, presso la rete di Concessionari, Service e Point Ducati aderenti, la Casa di Borgo Panigale ha infatti attivato l'iniziativa 'Ducati Seasonal Check Up', ovvero una campagna promozionale per tutti i possessori di moto Ducati immatricolate a partire dal 1° gennaio 2008. La campagna prevede la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria risparmiando il 20% sui ricambi originali. Per tutta la durata del periodo, i ducatisti potranno usufruire di un controllo dello stato di usura dei propri pneumatici e farsi consigliare il battistrada Pirelli più adatto alla moto. Aderendo alla promozione potranno inoltre usufruire di un anno di assistenza stradale ACI-Global per poter viaggiare in Europa a bordo della propria Ducati in tutta tranquillità. L'iniziativa è promossa dalla Casa di Borgo Panigale con il supporto della sua rete di assistenza, attraverso i Service e i Point aderenti, ed è soggetta a quantità limitata per quanto riguarda l'attivazione dell'assistenza stradale. Grazie al programma Ducati Cares è possibile prenotare con anticipo il proprio appuntamento per il check up e recarsi presso il concessionario in tutta sicurezza.



Sono molti i ricambi originali Ducati su cui sarà possibile godere del vantaggio previsto. Nel dettaglio, per la manutenzione ordinaria, filtro olio, filtro aria, candele, cinghie di distribuzione, olio forcella e olio freni. Per la manutenzione straordinaria, invece, pastiglie freno, dischi freno, kit trasmissione finale, paraoli forcella e serie dischi frizione.