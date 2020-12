Honda Vision 110, completa gamma dei piccoli scooter

Si completa la gamma di scooter di piccola cilindrata Euro 5 in casa Honda, con l'arrivo del nuovo Vision 110. Commercializzato a partire dal 2012, lo scooter cittadino Honda si presenta per il 2021 con un look aggiornato e una riduzione di peso di 2 kg che lo fa scendere a 100 kg con il pieno di benzina. L'obiettivo è stato raggiunto principalmente grazie al nuovo telaio eSAF (enhanced Smart Architecture Frame).



Il motore eSP (enhanced Smart Power) raffreddato ad aria è più efficiente nei consumi del 5%, grazie anche al sistema Start&Stop, mentre praticità dell'ampio vano sottosella è ora accompagnata da un nuovo cruscotto con display LCD e dalla Smart-Key. Il nuovo Vision 110 è l'ottavo modello della gamma Honda guidabile con patente A1 o B e l'ultimo in ordine di presentazione. La domanda di scooter e moto di piccola cilindrata ha resistito alle severe condizioni di mercato di questo 2020 offrendo una grande opportunità di scelta per la mobilità privata. In Europa le vendite di due ruote per il commuting sono state costanti, mantenendo un andamento piatto anno su anno (osservazione fino a settembre 2020), e addirittura un +30% comparando il periodo da giugno a settembre 2020 rispetto al 2019. Honda detiene il 21,2% della quota di mercato europea per i commuter e gli investimenti sulle fabbriche e nella Ricerca&Sviluppo hanno puntato a raggiungere un'offerta per una clientela differenziata.