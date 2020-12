Agnellotreffen, slitta di un mese e si farà a febbraio

Slitta di un mese l'Agnellotreffen, raduno motociclistico più 'caloroso' d'Italia. L'emergenza sanitaria e l'incertezza sulle eventuali prossime restrizioni sugli spostamenti, hanno portato Moto Raid Experience, organizzatore dell'Agnellotreffen, a posticipare di un mese, rispetto alle consuete date, l'ottava edizione. Anziché dal 22 al 24 gennaio, infatti, il raduno invernale si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 febbraio 2021 sempre a Pontechianale, in Piemonte. "Al momento - si selle in una nota - non esistono impedimenti allo svolgimento del raduno che gli organizzatori stanno preparando con il doveroso rispetto delle normative in vigore sul distanziamento sociale e sulla sicurezza di tutti i partecipanti. Ad oggi, però, è di fatto impossibile predisporre il necessario piano di sicurezza in quanto alcune regole potrebbero cambiare nelle prossime settimane. Ciò premesso, gli organizzatori continuano nella preparazione dell'appuntamento nella volontà di renderlo memorabile come ogni Agnellotreffen è stato sino ad oggi". Le nuove date da appuntare in agenda per gli irriducibili delle due ruote sono dunque dal 26 al 28 febbraio 2021. Rimane inalterata la formula collaudata, ma non sarà possibile avere il punto di ristoro coperto come nelle precedenti edizioni. Per una migliore e sicura organizzazione, verrà garantito l'accesso al raduno soltanto a chi avrà effettuato la pre-iscrizione entro il 30 gennaio 2021.



Questo significa che chi decide di raggiungere il raduno senza averla effettuata potrebbe non potervi accedere specie in caso di nuove e più rigorose restrizioni imposte dal governo. Nel caso in cui l'ottavo Agnellotreffen dovesse essere cancellato a causa di nuove disposizioni conseguenti alla pandemia da Covid-19, o se l'iscritto fosse impossibilitato a partecipare per una qualunque ragione, la quota di iscrizione potrà essere restituita o 'congelata' e posticipata alla prossima edizione, in base alle preferenze individuali. Sarà sufficiente contattare gli organizzatori dopo il raduno a questo indirizzo mail info@Agnellotreffen.com, specificando i propri dati.



Come per la passata edizione, l'accesso all'Agnellotreffen sarà possibile solo dalle ore 14.00 di venerdì 26 febbraio esclusivamente ai motociclisti iscritti e riconoscibili per il braccialetto che verrà loro dato nel Welcome Kit e dopo aver completato le procedure di controllo anti Covid-19.