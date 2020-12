Acerbis Plasma Level2, protezione completa in sella

Una nuova protezione completa per i motociclisti è firmata Acerbis. La ricetta alla base di Plasma Level 2, nata per proteggere contemporaneamente spalle, gomiti, fianchi, torace e schiena, è quella dell'abbinamento tra una pettorina da cross e la protezione completa di un body armour.



Il livello 2 delle protezioni certificate EN 1621-1, spalle gomiti, EN 1621-2, schiena, EN 1621-3, torace, è garanzia di sicurezza massima e consente a Plasma Level 2 di adeguarsi alle ultime normative in materia di sicurezza dettate dalla Federazione Italiana Motociclismo in ambito racing. I tecnici Acerbis hanno voluto offrire a tutti gli appassionati di Off-road e MTB una body- armour evoluta con una struttura principale realizzata in un multistrato di materiali morbidi ad alto assorbimento d'impatto, che garantisce aerazione, protezione, leggerezza e flessibilità. Il tronco del pilota è completamente protetto da tre strati viscoelastici abbinati al biofoam esterno semirigido, la cui forma e spessore sono stati progettati per lavorare con i moderni tutori cervicali. Le maniche con protezioni amovibili sono invece fissate agli spallacci imbottiti così da lasciare il resto del corpo fresco e garantire la massima mobilità. I fianchi invece vengono avvolti e protetti da protezioni imbottite. Per garantire la giusta protezione e comodità, sono state previste diverse taglie, personalizzabili grazie a regolazioni elastiche sui fianchi e in vita.