Bmw Motorrad, nuova collezione per abbigliamento 2021

Si rinnova la gamma d'abbigliamento per motociclisti firmata BMW Motorrad. Per la stagione 2021, la collezione di abbigliamento tecnico per motociclisti si arricchisce di vari elementi, dai caschi fino a tute e altri accessori per tutte le stagioni. Cominciando dai caschi, GS Carbon Evo, è il nuovo arrivato e dotato delle più recenti caratteristiche di sicurezza. Il sistema MIPS (abbreviazione di Multi-directional Impact Protection System) riduce il rischio che le forze di rotazione vengano trasferite alla testa in determinate situazioni di impatto e rende la GS Carbon Evo più sicuro. La gamma di tute è stata ampliata, a partire dalla PaceDry Adventure, pensata per l'enduro, antivento, impermeabile e con una struttura Z-Line altamente traspirante con Bmw Climate Membrane. La tuta Rallye Pro garantisce invece una ventilazione ottimale grazie al nuovo venting system. L'AirFlow Premium Suit, già in catalogo dal 2017, riceverà un aggiornamento anche nel 2021. Questa tuta altamente ventilata è realizzata in Schoeller-Dynatec altamente resistente all'abrasione ed è dotata di protettori NP2. La giacca blouson SummerXcursion è una nuova aggiunta alla gamma estiva. Si tratta di una giacca da moto elegante e ventilata per uomini e donne. La nuova City Summer Jacket è invece una giacca da moto in stile felpa con cappuccio.



Sul fronte scarpe e stivali, ci sono le nuove BMW Motorrad KnitLite Sneaker, le uniche sneaker con tecnologia 3D-Knit dotate di certificazione di protezione di livello 1. Non manca nemmeno l'intimo tecnico altamente funzionale e antibatterico.



Per tutti i motociclisti che apprezzano lo stile, i nuovi modelli completano la gamma della collezione Heritage. Ad esempio, il design retrò del casco Bowler Gunmetal si rivolge al motociclista attento alla moda, mentre la giacca di cotone cerato Machinist in color nero è adatta per l'uso quotidiano. La giacca casual è caratterizzata da protezioni NP-Flex appena percettibili su spalle e gomiti ed è anche idrorepellente.