Suzuki, per Black Friday sconti sul web

Il negozio online di Suzuki è pronto per la giornata del Black Friday. In occasione dell'ormai tradizionale appuntamento commerciale, Suzuki ha deciso di applicare nel suo negozio sul web, sconti riservati a chi acquisterà abbigliamento, gadget e accessori. I visitatori della piattaforma e-commerce shop.suzuki.it, da giovedì 26 a domenica 29 novembre, potranno infatti comperare gli articoli presenti nel catalogo online con uno sconto del 15 per cento. Dopo aver inserito i prodotti nel carrello, basterà digitare il codice 'BLACKSUZUKI' nell'apposita casella e all'importo verrà automaticamente applicato lo sconto. La collezione Suzuki 2020/2021 si presenta con tre linee dal diverso stile: Motorsport, Collection e Teamwear. La gamma Motorsport è pensata per chi segue le corse e la novità principale di questa stagione è la linea Team MotoGP con la livrea blu e silver della GSX-RR che ha portato Joan Mir a vincere il titolo di Campione del Mondo. Con questi colori Suzuki celebra nello stesso tempo il 100° anniversario della fondazione di Suzuki e il 60° del suo debutto nel Motorsport. La collezione MotoGP presenta magliette e felpe da uomo, donna o bambino, soft shell e cappellini.



L'azzurro e il giallo sono invece i colori tradizionali che vestono il Team Ecstar mentre le grafiche vintage su base nera rappresentano la linea Team Classic. La linea Collection propone invece abbigliamento che permette di avere con sé il brand Suzuki in ogni istante. Il logo Suzuki è presente su camicie e cravatte, giubbotti, occhiali ed orologi, oltre che su t-shirt dallo stile vintage. La selezione Teamwear comprende invece vari capi casual che sfoggiano i colori Suzuki. Il codice BLACKSUZUKI è valido anche per tutti i prodotti inseriti nella sezione del web store riservata alle offerte speciali. come la custodia impermeabile per lo smartphone, keyring in pelle o i capi che rendono omaggio al Team di Motorcross.