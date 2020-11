Kawasaki Z H2, nel 2021 anche versione SE

Novità in casa Kawasaki, dove la Z H2 si rinnova e per il 2021 si presenterà anche in versione SE.

Il modello con motore sovralimentato della casa giapponese, presentata lo scorso anno in occasione del Las Vegas Motor Speedway, aggiunge un tassello alla sua recente storia della supernaked. Il telaio a traliccio e il motore sovralimentato vengono ereditati dalla Z H2 e, anche se votata all'essenzialità come la sua antenata, la SE porta in scena anche una vasta gamma di aiuti elettronici per il pilota.

Tra questi: cruise control, riding modes (che si collega al Traction control sportivo KTRCS), power modes, traction & launch control, up/down quick shifter , Cornering Management Function, launch control e Intelligent anti-lock Brake System che fa affidamento sulle nuove pinze Brembo Stylema per una significativa potenza di arresto. Sotto la sella batte il 4 cilindri in linea da 998 cc, reso più 'domabile' dalla tecnologia Skyhook di Showa che sovraintende il comportamento della forcella Showa SFF-CA con smorzamento elettronico e dell'ammortizzatore posteriore high-spec BFRC lite.

La tecnologia Skyhook regola elettronicamente lo smorzamento con un tempo di reazione di 1 millisecondo. Si adatta alla velocità del veicolo e alla velocità della corsa delle sospensioni, con l'intenzione di mantenere il corpo moto in un assetto costante, mentre le ruote e le sospensioni tracciano gli avvallamenti e le imperfezioni del manto stradale. Skyhook, considera anche la decelerazione, che consente di gestire il beccheggio che si verifica in frenata. Sul fronte del design, la rinnovata Z H2 rimane fedele alla filosofia Sugomi di Kawasaki.

Il reparto luci è interamente a LED e il dashboard è un pannello TFT pensato per essere chiaro e permettere al pilota di concentrarsi solo sulla guida. Il TFT che è anche dotato di Bluetooth che consente la connessione con lo smartphone del motociclista grazie all'app Rideology di Kawasaki. Questa è gratuitamente scaricabile dai vari app store ed è utile per settare, controllare ed analizzare una serie di funzioni della Z H2 SE. A sancire la particolarità della moto, c'è anche la decorazione 'River Mark', ovvero il segno distintivo che Kawasaki appone solo sulle sue creazioni più specialI.