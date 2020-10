Ducati Diavel 1260, più 'cattiva' con accessori Performance

Un'anima ancora più sportiva per Ducati Diavel 1260 con gli accessori Performance. Per la maxi-naked con l'ergonomia di una muscle cruiser da 159 CV, Ducati Performance ha realizzato tutta una serie di componenti per esaltarne lo spirito sportivo. Tutti gli accessori sono progettati anche per integrarsi con il modello considerato un'icona del design italiano e capace di ricevere riconoscimenti in importanti premi internazionali come i Red Dot Awards e i Good Design Awards. Tra gli accessori proposti ci sono il gruppo di scarico completo, studiato per esaltare le elevate doti di coppia e potenza del Diavel 1260, i cerchi in alluminio forgiato dal design ultramoderno che donano leggerezza e agilità alle forme della moto, la sella comfort dall'altezza maggiorata rispetto alla versione di serie, oltre a una serie di dettagli realizzati in alluminio dal pieno che contribuiscono ad aumentare sia la funzionalità che lo stile della famiglia Diavel.



Il gruppo di scarico completo è studiato per esaltare le già elevate doti di coppia e potenza del Diavel 1260. E' realizzato in acciaio, mentre i fondelli sono in lega di alluminio ricavati dal pieno. Installando il gruppo completo di scarico si ottiene un miglioramento sia di coppia che di potenza su tutto l'arco di utilizzo del motore. Il parafango anteriore e posteriore in fibra di carbonio è di derivazione racing, mentre Rizoma ha pensato alla cover per il contenitore dei fluidi freno e frizione. In catalogo, tra gli altri elementi, anche gli specchi retrovisori in alluminio.