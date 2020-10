Suzuki, nuovi piani finanziari per le due ruote

Nuovi piani finanziari sulle due ruote Suzuki per comprare oggi e iniziare a pagare nel 2021. La casa giapponese ha infatti messo a punto assieme agli specialisti di Findomestic una serie di prodotti finanziari che renderanno più semplice l'acquisto di una Suzuki. Fino al 31 dicembre prossimo i clienti che acquisteranno uno scooter o una moto Suzuki potranno usufruire della campagna 'Parti oggi e inizia a pagare nel 2021', che prevede la possibilità di mettersi subito alla guida senza versare alcun anticipo e finanziando l'intero importo dovuto. Il pagamento della prima rata è fissato a quattro mesi dalla firma del contratto e per il semestre successivo sono previste rate di importo ridotto. A completamento del piano seguono quindi altre 42 rate di importo regolare. TAN e TAEG cambiano in base ai modelli e agli importi erogati, restando però sempre su livelli contenuti e convenienti. Tutti i modelli della gamma Suzuki possono anche essere acquistati fino alla fine dell'anno accendendo il finanziamento agevolato 'Prima rata a sei mesi'. Questa formula prevede che il pagamento delle rate prenda il via sei mesi dopo la stipula del contratto. Oltre ad avere il rimborso differito nel tempo, questa soluzione può anche essere configurata su misura per ogni cliente, in base alle proprie esigenze personali. L'importo erogato può infatti raggiungere i 10.000 Euro, mentre la scadenza del piano può essere fissata a 12, 24, 36 o 48 mesi. A seconda della cifra finanziata e dell'orizzonte temporale scelto, il TAN può attestarsi tra il 4,95% e il 5,79%, mentre il TAEG oscilla tra il 5,65% e l'8,42%. Con Way2Ride, invece, Suzuki e Findomestic hanno creato uno strumento finanziario flessibile, che in questi ultimi mesi del 2020 può essere sfruttato con tutti i modelli della gamma di Hamamatsu.



Questo prodotto svincola il motociclista dalla classica logica di proprietà del mezzo per avvicinarlo al concetto più pratico e moderno di costo di guida mensile. Way2Ride consente di saltare subito in sella alla moto desiderata, dando un anticipo e pagando quindi rate mensili per due o tre anni a seconda del finanziamento scelto. Al momento della firma, il cliente può stabilire l'entità dell'importo iniziale e delle 24 o delle 36 rate, che definiranno quello che sarà un Valore Futuro Garantito prestabilito. Il motociclista può partire con un acconto sostanzioso e avere poi rate basse oppure distribuire in maniera diversa gli esborsi nel tempo. Qualunque sia la scelta, alla scadenza il cliente avrà tre opzioni: saldare la cifra restante con una maxi rata finale e tenere la moto, restituirla al concessionario o sostituirla con una Suzuki nuova. Il contratto Way2Ride comprende un'estensione automatica della garanzia ufficiale da due a quattro anni (dove non già prevista) con assistenza stradale inclusa, un motivo di tranquillità in più per chi volesse tenere la moto al termine del piano. Sono invece servizi opzionali l'assicurazione sul credito e quella totale su furto e incendio.