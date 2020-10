KTM 890 Adventure, pronta a viaggiare per il mondo

Un motore più grintoso e maneggevolezza a portata di ogni motociclista. Sono queste le caratteristiche principali della nuova KTM 890 Adventure, presentata dalla casa motociclistica come sua nuova frontiera verso l'avventura su due ruote. Naturale evoluzione della 790 Adventure, è equipaggiata con il nuovo motore LC8c da 889 cmü, euro 5, che incrementa le prestazioni a 105 CV e 100 Nm di coppia, mentre l'albero motore con il 20% in più di masse rotanti regala migliori sensazioni a bassi regimi e incrementa la centralizzazione delle masse e la trazione in curva. La 890 Adventure è dotata anche di una frizione perfezionata e più robusta per far fronte all'incremento delle prestazioni. Le sospensioni WP APEX offrono un'escursione di 200mm e garantiscono un comportamento dinamico, mentre il monoammortizzatore è dotato di un nuovo registro dello smorzamento in estensione e di un pomello per regolare il precarico della molla, a vantaggio della massima stabilità della moto sia sull'asfalto che in fuoristrada. L'ergonomia è ispirata alle moto che corrono nei Rally, con il serbatoio da 20 litri stretto tra le gambe che si sviluppa verso il basso. Gli pneumatici in dotazione sono specifici Adventure e il display TFT è interfacciabile con lo smartphone per gestire la propria playlist e le telefonate in ingresso. Grazie all'app KTM MY RIDE è possibile navigare punto per punto. "Con lo sviluppo della nuova 890 Adventure - ha commentato Joachim Sauer, Product Manager Travel di KTM - abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi offrendo una moto di livello superiore per la guida su strada e in fuoristrada. Abbiamo lavorato tantissimo sul nuovo motore per ottimizzare le prestazioni assolute e le sensazioni che si provano a bordo. Come risultato abbiamo ottenuto un grande miglioramento nella guidabilità della moto, una migliore stabilità, meno cambi marcia e un maggior comfort per lunghe giornate in sella. Con la 890 Adventure volevamo creare una moto che si confermasse un punto di riferimento per le sue prestazioni sull'asfalto, pur rivelandosi capace di deviare fuori strada e mantenere gli standard elevati garantiti dal Marchio". La KTM 890 Adventure arriverà presso i Concessionari di tutto il mondo a partire da dicembre 2020.