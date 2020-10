BMW R1250 GS, quarantesimo anniversario con nuovi modelli

Se i modelli BMW GS festeggiano quest'anno il loro quarantesimo anniversario, il 2020 è anche tempo per l'arrivo delle nuove R 1250 GS e R 1250 GS Adventure.



Le due 'ambasciatrici' del marchio dell'elica si ripresentano in scena ancora più sofisticate nell'insieme, pensate in particolare per l'off-road, così come per i tour e le avventure in ogni dove.

"Prestazioni stimolanti, un'impressionante gamma di accessori, un'esperienza di guida incomparabile - sono le parole in coro di Patrick Gürlich, Project Manager, e Reiner Fings, Product Manager BMW per raccontare le nuove arrivate - e una fiducia irriducibile dei clienti GS nelle loro moto contribuiscono in modo significativo al successo del marchio BMW Motorrad. Nel progetto delle nuove R 1250 GS e R 1250 GS Adventure tutto ciò è stata una ispirazione, ma nello stesso tempo anche un obbligo a non tradire le aspettative dei nostri clienti e appassionati". Come ad oggi, il motore boxer a due cilindri mantiene la cilindrata di 1.254 cm3 e con l'attuale omologazione EU5 eroga ancora una potenza massima di 136 CV. La tecnologia BMW ShiftCam per la variazione della fasatura e dell'alzata delle valvole di aspirazione, fornisce una potenza superiore lungo tutta la curva di erogazione, un funzionamento fluido e silenzioso e valori di consumo contenuti. Il Dynamic Traction Control di serie garantisce un elevato livello di sicurezza di guida con la migliore trazione possibile e con la nuova modalità di guida standard Eco il pilota può scegliere di guidare nel modo più efficiente possibile. Le nuove R 1250 GS e R 1250 GS Adventure possono anche essere dotate della modalità di guida Pro. Con le nuova modalità di guida preimpostate, il pilota può avere una selezione personalizzata di modalità di guida con il pulsante dedicato. Il controllo dinamico del freno motore è anche un nuovo componente delle modalità di guida Pro.



Può essere utilizzato per evitare in modo sicuro condizioni di guida instabili, che possono durante la fase di rilascio del gas o durante la scalata della marcia a causa di eccessiva coppia frenante alla ruota posteriore. Di serie c'è il BMW Integral ABS Pro, ovvero un sistema frenante che fornisce ancora più sicurezza in frenata, anche a moto inclinata in curva.



L'assistente di partenza Hill Start Control è di serie in entrambi i modelli e consente un comodo arresto e ripartenza quando si guida in salita. L'Hill Start Control Pro può essere richiesto come optional di fabbrica e migliora notevolmente le prestazioni di partenza in tutte le condizioni. I nuovi fari adattivi sono full-Led, con nuova funzione di illuminazione, luce di crociera e indicatori di svolta integrati come optional da fabbrica. Nelle rispettive versioni base, le nuove BMW R 1250 GS e R 1250 GS Adventure si presentano nella verniciatura bianca solid white e vernice grigia ice-gray. Ci sono poi le e varianti Triple Black style e Rallye style, disponibili da fabbrica come optional. Per commemorare il 40/o anniversario dei modelli BMW GS, i due nuovi modelli GS con hanno anche il badge '40 Years GS' in nero e giallo.