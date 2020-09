Honda CB500X, la 'turistica' che sfida le vere enduro

La CB500X di Honda, Renato Zocchi vince la Alps Tourist Trophy International. Ovvero una moto nata con finalità turistiche si impone in una vera ed impegnativa gara di enduro. L'esperto pilota lombardo e la piccola CB500X hanno infatti conquistato il primo posto sia nella classe di appartenenza, quella delle moto 'turistiche', sia nella classifica assoluta, primeggiando anche sui partecipanti in sella alle moto della classe 'specialistiche'.

La collaborazione tra Honda Italia e Renato Zocchi non è una novità. Iniziata nel 2017 in sella alla CRF 250 Rally, è proseguita nel 2018 culminando nel 2019 con la vittoria nella classe 2 alla Gibraltar Race, in sella al maxiscooter Honda X-ADV, del quale Zocchi ha seguito anche lo sviluppo tecnico di adattamento al fuoristrada competitivo. Con la CB500X la strategia è stata la stessa, cioè fronteggiare vere moto da enduro con un'altra moto apparentemente non adatta al fuoristrada impegnativo. Per la crossover bicilindrica per patente A2, con l'obiettivo di affrontare un lungo raid, è stato realizzato un set-up adatto e così Zocchi, insieme ai suoi partner tecnici, ne ha seguito la trasformazione per l'utilizzo nel fuoristrada impegnativo con lo scopo di testarla e portarla al traguardo nei più importanti eventi adventouring internazionali. "È stato un risultato impensabile alla vigilia - ha commentato Renato Zocchi - e andato oltre le più rosee aspettative. Abbiamo adattato la piccola Honda CB500X all'uso fuoristrada in previsione della partecipazione alla Gibraltar Race, pensando a percorsi veloci con difficoltà di terreno medie, ma mi sono trovato invece a guidarla su mulattiere e terreni prevalentemente rocciosi con sassi smossi. Come se non bastasse, le forti piogge della 4a tappa hanno reso le ultime 2 tappe insidiosissime, con rocce scivolose e lunghi tratti di fango. Ho lottato fino all'ultima tappa non solo con le classiche 'endurone' ma anche con moto specialistiche da enduro e contro piloti forti come Bob Corse, vincitore della Gibraltarrace 2019 e Mirko Bettini, esperto rallysta e 4° alla Gibraltarrace 2019".