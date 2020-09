Airoh, Wraap è casco off road per nuove generazioni

E' stato progettato per essere leggero, moderno ed efficace anche sulle strade bianche. Il casco Wraap, nuovo arrivato in casa Airoh, marchio di riferimento per il mondo off road a due ruote, è anche dedicato ai giovani che si avvicinano al mondo del cross e dell'enduro, essendo pensato per la loro sicurezza e le loro esigenze a livello di estetica e vestibilità. I disegni utilizzati sono stilizzati e per le grafiche si è scelta una linea sportiva, per un totale di quattordici varianti grafiche, tutte accomunate da una calzata avvolgente e dagli elevati standard di qualità e sicurezza.

Al design innovativo, proprio per avvicinare le nuove generazioni di motociclistici, è stato abbinato anche un prezzo molto contenuto per un modello che vanta un'ottima traspirabilità, con interni anallergici e completamente rimovibili e con vari punti di ventilazione, per assicurare un'efficace climatizzazione interna. Tra i punti di forza di Wraap anche il sistema di ritenzione DD ring e il doppio EPS a densità variabile. La calotta è ultraleggera in HRT (High Resistant Thermoplastic), in due misure differenti per vestire tutte le taglie, dall'XS alla XXL. Tutti i materiali scelti sono leggeri e resistenti per un entry level del segmento con tutte le caratteristiche di un casco di fascia premium. Il prezzo di Wraap va da 129,99 a 149,99 euro.