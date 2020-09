Vespa Elettrica, Menzione d'Onore al Compasso d'Oro

Un premio al design di Vespa elettrica al Premio Compasso d'Oro. La Giuria Internazionale della ventiseiesima edizione del Premio ha infatti conferito a Vespa Elettrica la Menzione d'Onore, ovvero il prestigioso riconoscimento attribuito alle eccellenze del design mondiale.



"Vespa Elettrica - si legge nelle motivazioni del riconoscimento - conferma lo spirito pioneristico ed innovatore di un brand, Vespa, unico e inconfondibile nel mercato globale della mobilità". Istituito nel 1954, il Premio Compasso d'Oro ADI è il più antico e più autorevole premio mondiale di design, nato da un'idea di Gio Ponti per porre in evidenza il valore e la qualità del design italiano. L'ADI (Associazione per il Disegno Industriale) dal 1964 cura l'organizzazione del Premio, vigilando sulla sua imparzialità e sulla sua integrità. I quasi trecento progetti premiati in oltre cinquant'anni di vita del premio, insieme ai quasi duemila selezionati per la Menzione d'Onore, sono raccolti e custoditi nella Collezione Storica del Premio Compasso d'Oro ADI, la cui gestione è stata affidata alla Fondazione ADI.

Il premio Compasso d'Oro è assegnato sulla base di una preselezione effettuata dall'Osservatorio permanente del Design dell'ADI, costituito da una commissione di esperti, designer, critici, storici, giornalisti specializzati, soci dell'ADI o esterni a essa, impegnati tutti con continuità nel raccogliere, anno dopo anno, informazioni e nel valutare e selezionare i migliori prodotti i quali vengono poi pubblicati negli annuari ADI Design Index.Il Gruppo Piaggio è stato già stato insignito del Compasso d'Oro negli anni '90 e di una Menzione d'Onore, con Vespa 946, nel 2016.