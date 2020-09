BMW Motorrad, la catena 'facile' come un albero cardanico

Una catena che non necessita di manutenzione, come un albero cardanico. La novità è quella firmata da BMW Motorrad che con la catena M Endurance, per la prima volta offre ora una catena senza manutenzione. Come le precedenti catene con X-Ring, la catena M Endurance ha una lubrificazione permanente grazie al lubrificante residente tra rulli e perni, racchiuso da anelli ad X. Ciò che è completamente nuovo è che non sono più necessari la nota periodica 'lubrificazione della catena', né è necessaria alcuna correzione della tensione a seguito della normale usura. Questo è stato reso possibile utilizzando un nuovo materiale di rivestimento per i rulli: carbonio amorfo tetraedrico, noto anche come diamante industriale.

Questo rivestimento è caratterizzato da estrema durezza e resistenza e per queste caratteristiche si pone tra il ben noto rivestimento DLC (Diamond Like Carbon) e il diamante puro. A differenza delle superfici metalliche utilizzate finora, il rivestimento con il diamante industriale ta-C non svanisce. Allo stesso tempo, questo tipo di rivestimento offre anche un coefficiente di attrito drasticamente ridotto. Grazie alle eccellenti proprietà di lubrificazione a secco e all'eliminazione dell'usura, i rulli rivestiti in carbonio amorfo tetraedrico della catena M Endurance offrono un comfort di manutenzione equivalente a quello di una motocicletta ad albero cardanico.

Questo include tutto il lavoro di pulizia che è inevitabile con una catena convenzionale a causa di lubrificante che viene spruzzato per la lubrificazione periodica. Di conseguenza, la catena M Endurance offre anche la massima tutela ambientale. La catena in passo 525 è ora disponibile inizialmente per i due modelli a 4 cilindri BMW S 1000 RR e S 1000 XR, come accessorio o direttamente dalla fabbrica come opzione. Arriverà successivamente su altri modelli BMW Motorrad.