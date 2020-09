MV Agusta, la faccia 'spettacolare' la mette Thibaut Nogue

Il lato più 'spettacolare' di MV Agusta va in scena con le acrobazie di Thibaut Nogues. Con una serie di adrenalinici spettacoli portati in giro per i motor show e le fiere di tutta Europa, il campione francese di stunt riding originario della Costa Azzurra, sta ridefinendo i confini di comunicazione per il brand motociclistico pensando soprattutto alle nuove generazioni di rider. Thibaut, l'eclettico portabandiera della divisione Freestyle di MV Agusta, è anche molto attivo sui canali social, sui quali sta spopolando grazie ai video delle sue acrobazie su due ruote.

Con un numero altissimo di visualizzazioni per ogni nuovo video, diverse centinaia di migliaia ad ogni pubblicazione, una presenza in oltre 55 paesi e un milione e mezzo di contatti mensili sui social, Thibaut Nogues ed il team della MV Agusta Freestyle Division si stanno mostrando anche in una nuova veste, appetibile a millennial e 'generazione Z' in testa. Nel 2019, il team ha partecipato a oltre 20 eventi, dal motomondiale al campionato superbike, dall'apertura di nuovi showroom ai campionati Stunt, passando per le fiere e i raduni più importanti. Con Thibaut nel ruolo di protagonista, la Freestyle Division è guidata da Virginio Ferrari, ex pilota di talento che vanta una grande esperienza di gestione in ambito corse, affiancato da Lorenzo Gandino, Emanuele Grassi e Marco Anfesi che formano un dream team di meccanici altamente specializzati, provenienti anch'essi dal mondo delle corse.

Per i suoi spettacoli, Thibaut Nogues utilizza una Brutale 800 RR ed una F3 800 appositamente sviluppate e con una sportiva ed elegante grafica grigia e rossa. Le moto sono allestite con componenti dedicati, dalle protezioni laterali al telaio in acciaio con inserti in nylon, passando per l'esclusiva sella antiscivolo specifica per poter impennare stando in piedi, lo scarico in titanio SC-Project, cerchi lavorati e il forcellone rinforzato.