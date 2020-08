Suzuki V-Strom 1050, adesso è anche XT PRO

Una nuova versione per la V-STROM di Suzuki che adesso è anche XT PRO. Il nuovo allestimento prevede numerosi accessori in più rispetto al modello standard e si colloca al vertice della gamma Sport Enduro Tourer della casa di Hamamatsu. Le novità riguardano soprattutto l'anima votata al viaggio della V-STROM 1050 XT. Gli elementi che compongono l'allestimento PRO ne aumentano la praticità, la capacità di carico e la protezione degli organi meccanici, rendendo la moto adatta anche ai percorsi più impegnativi. Il kit della versione PRO si compone di un paramotore in alluminio, delle barre paramotore alte, di due borse laterali in alluminio color argento da 37 litri, ma anche dalle pedane maggiorate e regolabili. Questi accessori portano in una nuova dimensione la versatilità della V-STROM 1050 XT, pensata per essere comoda in autostrada, agile in città ma anche a suo agio sui sentieri sterrati. A renderla tale sono un telaio a doppia trave in alluminio, sospensioni completamente regolabili e cerchi a raggi con pneumatici tubeless, che permettono di sfruttare a fondo gli oltre 107 cv del motore bicilindrico Euro 5. Il pilota può scegliere tra tre diverse curve di erogazione attraverso il Suzuki Drive Mode Selector.

I vari dispositivi sono gestiti in modo integrato dal Suzuki Intelligent Ride System, che dialoga con una piattaforma inerziale Bosch capace di rilevare ogni movimento della moto in sei direzioni lungo tre assi. Tra le tecnologie di bordo figurano anche il controllo della trazione regolabile su tre livelli e disattivabile, il cruise control, l'assistenza alle partenze in salita PartiFacile e i sistemi FrenaInPIega e FrenaSicuro. Il primo è un ABS evoluto, regolabile su due livelli e capace di intervenire tenendo conto dell'angolo di piega. Il secondo si occupa invece di ripartire e modulare la frenata per limitare il rischio di sollevamento della ruota posteriore in discesa. La V-STROM 1050 XT PRO si posiziona in listino a 15.390 Euro F.C. e può essere ordinata in tutte e tre le colorazioni previste per la variante XT, ovvero in nero, in giallo e con la evocativa livrea bicolore che accosta il bianco all'arancione.