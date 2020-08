Aprilia Tuono V4 X, una 'super Tuono' quasi da SBK

Si chiama Aprilia Tuono V4 X la nuova versione speciale della supersportiva di Noale. Dopo aver scaldato i cuori degli appassionati di velocità in pista con la RSV4 X, i cui 10 esemplari disponibili sono stati assegnati in poche ore, Aprilia torna ora in scena con un'evoluzione del progetto V4 e presentando una versione unica della Tuono V4, la hypernaked per eccellenza di casa. La V4 X è una sorta di 'super Tuono' prodotta in serie numerata e limitata, sviluppata e assemblata direttamente da Aprilia Racing, la factory dei 54 titoli iridati, sette dei quali conquistati nel campionato mondiale SBK proprio con il 4 cilindri a V stretta. Grazie alle cure riservate da Aprilia Racing, la Tuono più estrema è stata concepita come una vera moto da corsa con il manubrio alto e prestazioni riservate al pubblico più esigente. Se già la Tuono V4 di serie è ritenuta da molti la migliore hypernaked in pista, la sua evoluzione è stata capace di girare sul passo dell'1'50" sull'asfalto di Imola nelle mani del pilota Aprilia Lorenzo Savadori, durante lo sviluppo a lui affidato. "È la moto più divertente che abbia mai guidato - ha detto Savadori - e il mix tra comodità e prestazioni è, secondo me, unico. Il motore pazzesco sa essere anche molto gestibile, sia per gli esperti sia per gli amatori e il pacchetto aerodinamico regala una stabilità incredibile per essere una naked. Credo che Tuono V4 X abbia ancora una volta creato un nuovo segmento". Le prestazioni di Tuono V4 X hanno contagiato anche Aleix Espargaró, pilota del team Aprilia Racing impegnato in MotoGP, che ha voluto provarla sul circuito austriaco del Red Bull Ring. "La Tuono V4 X è spaziale - ha commentato il pilota - e non avevo mai provato in pista una moto con manubrio alto. Sono rimasto sorpreso dalla sensazione di stabilità. Il motore è pazzesco, ma la ciclistica non va in crisi, anzi, posizione di guida ed elettronica la rendono estremamente divertente. Puoi guidarla in modo pulito, ma puoi anche metterla di traverso. È una pura sportiva con un lato da teppista". L'obiettivo di rendere questa speciale Tuono una vera moto da corsa con il manubrio alto per uso esclusivo in pista è stato centrato grazie a un lavoro di alleggerimento generale, che ha raggiunto il traguardo di 166 kg misurati a secco sulla bilancia, un dato ormai vicino a quello dei prototipi da MotoGP. Tutte le sovrastrutture sono in carbonio, impreziosite dalla nuova grafica dedicata 'Bol d'Or', ispirata alla Aprilia RSV 1000 R Factory che prese parte all'edizione 2006 della mitica gara endurance d'oltralpe. Il motore deriva dall'unità che equipaggia con successo RSV4 1100 Factory.



L'impianto di scarico Akrapovic dispone di collettori in titanio e di terminale in carbonio, mentre il filtro dell'aria è un elemento Sprint Filter: si tratta del filtro aria dalla più alta permeabilità disponibile sul mercato (oltre a essere waterproof), la medesima unità utilizzata da Aprilia Racing in MotoGP. Tuono V4 X rientra nel programma Factory Works varato da Aprilia Racing e che rende disponibile la stessa tecnologia sviluppata nelle competizioni a coloro che intendano competere ai massimi livelli nei campionati delle derivate di serie o che desiderino avere una RSV4 o una Tuono V4 dalle performance ottimizzate per l'uso in circuito.