MV Agusta, con tutto il 'sound' di Akrapovič

MV Agusta ha annunciato una nuova partnership industriale con Akrapovič, il produttore sloveno di impianti di scarico tra i leader mondiali del settore. È stato siglato un accordo per la fornitura di scarichi progettati e prodotti esclusivamente per i modelli MV Agusta. Akrapovič è un pioniere nell'uso di materiali come il titanio e le leghe di alluminio ed è all'avanguardia nella realizzazione di componenti in fibra di carbonio. Fondata dal campione Igor Akrapovič, l'azienda lavora a stretto contatto con i più importanti team di MotoGP, Superbike e MXGP. L'esperienza acquisita sui circuiti è stata trasferita ai componenti destinati ai modelli di serie.



"Il sound è parte integrante dell'esperienza MV Agusta - ha detto Timur Sardarov, CEO di MV Agusta Motor S.p.A. - ed è un elemento chiave del suo stile al quale dedichiamo molta attenzione. Le nostre 3 e 4 cilindri hanno delle personalità distinte e assolutamente uniche. Abbiamo sempre lavorato per abbinarle a caratteristiche acustiche altrettanto uniche, ma questa partnership va ben oltre lo stile e il sound, in realtà si tratta di tecnologia ai massimi livelli, senza compromessi in termini di performance e qualità. MV Agusta e Akrapovič hanno una concezione molto simile dell'eccellenza industriale, per la quale solo il meglio è accettabile. Sono lieto di questa collaborazione che considero come la naturale alleanza tra due realtà leader nel proprio campo e che porterà molte sinergie, oltre a moto ancora più performanti per la gioia degli appassionati nel mondo". "Akrapovič è estremamente felice di questo nuovo capitolo della sua storia - ha commentato Uroš Rosa, CEO Akrapovič - ed entrare in questa partnership con uno dei marchi motociclistici più iconici al mondo, e che condivide lo stesso nostro DNA corsaiolo rappresenta un ulteriore passo avanti per la nostra azienda".