Yamaha YZ, si rinnova la gamma da competizione

Si rinnova la gamma Yamaha dei modelli da competizione per il 2021. In occasione del 65° anniversario, la casa giapponese ha deciso di puntare sulle competizioni anche per per il 2021, rinnovando la gamma di modelli dedicati alle competizioni su sterrato. Dalla fondazione dell'azienda ad oggi, le competizioni sono profondamente radicate nel DNA dell'azienda e la gamma motocross 2021 torna a dimostrarlo. Il rinnovamento parte dal nuova YZ250F che si è già guadagnata una grande reputazione come una delle 250 a 4 tempi più competitive in circolazione, in MX e SX. Per il modello 2021, Yamaha punta ancora più in alto, con il lancio della nuova YZ250F, dotata di un motore completamente perfezionato, un telaio rivisto, nuove sospensioni, nuovi freni e tecnologie digitali all'avanguardia in questa classe ultra-competitiva. La YZ250F è già nota per la sua maneggevolezza super-agile e leggera, e valutazioni e test continui hanno permesso ai progettisti di Yamaha di perfezionare la struttura del telaio e di portare le prestazioni dello chassis a un livello superiore.



Nuove anche le cover Icon Blue blu con tabelle porta numero coordinate.Yamaha ha poi annunciato il lancio della YZ250F Monster Energy Edition e YZ450F Monster Energy Edition. Con la scocca nera e blu con l'esclusiva grafica Monster Energy, i modelli YZ250F e YZ450F Monster Energy Edition offrono ai piloti di motocross l'opportunità di possedere una moto di serie 2021 con l'aspetto originale ufficiale delle moto del Grand Prix team Yamaha. La gamma Yamaha 2021 per competizioni off road è caratterizzata da una gamma di modelli diversificati. Con i motori a 2 tempi raffreddati a liquido e i modelli di telaio ad alte specifiche, la YZ65 e la YZ85 rappresentano il punto di ingresso nel motocross per i giovani piloti, mentre la YZ125 è la moto perfetta per gli adolescenti per affinare le loro capacità di guida prima di passare alla categoria per adulti. La nuova YZ250F e la recentemente riprogettata YZ450F sono dotate della tecnologia più avanzata e sono disponibili anche nella Monster Energy Edition. Poi c'è la leggendaria YZ250, La moto da motocross a 2 tempi più caratteristica di Yamaha, con un fedele seguito di piloti affezionati e amanti del tempo libero in tutto il mondo.