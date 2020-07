Suzuki, altro weekend di prove con il V-STROM Tour

Il V-STROM Tour 2020 di Suzuki prosegue il suo viaggio attraverso l'Italia. Durante il prossimo weekend i test ride gratuiti della V-STROM 1050XT saranno in scena in quattro diverse regioni del Nord, dove gli appassionati potranno saltare in sella alla sua nuova Sport Enduro Tourer della casa giapponese. Sabato 11 luglio una prima struttura del V-STROM Tour 2020 farà base presso la concessionaria Nuova Raschiani, in via Emilia Est 37 a San Nicolò a Trebbia, in provincia di Piacenza, mentre la seconda sarà da Battistutta Motors, in via Aquileia 11 a Villesse, in provincia di Gorizia.



Domenica 12 luglio le due strutture si sposteranno invece da Moto Zampieri, in via Serravalle 30 R/8-9 a Gavi, in provincia di Alessandria e da Motospazio, in via Terraglio 270, in zona Favorita, a Mestre, in provincia di Venezia. Il V-STROM Tour 2020 proporrà svariati altri appuntamenti nei due restanti fine settimana di luglio, sospenderà poi l'attività per il mese di agosto e riprenderà quindi a settembre per completare il suo giro dell'intero territorio nazionale. Ogni tappa si svolgerà nel rispettoso delle disposizioni vigenti per limitare la diffusione della pandemia da COVID-19. Lo staff controlla che i partecipanti al Suzuki V-STROM Tour 2020 non accusino febbre e non diano vita ad assembramenti negli spazi della concessionaria. L'adeguato distanziamento sarà rispettato in ogni fase della giornata, al pari dell'utilizzo dei dispositivi di protezione raccomandati. Una volta ultimate le prove, le V-STROM 1050XT vengono pulite e igienizzate, così come gli arredi e le attrezzature impiegate dall'organizzazione. La prova della V-STROM 1050XT si svolge su un percorso aperto al traffico, alle spalle di un apripista Suzuki. Ciascun turno di prova inizia con un briefing di una decina di minuti nel quale sono illustrati il comportamento da tenere in strada, il funzionamento dei comandi e le caratteristiche della moto, con particolare riguardo ai tanti sistemi elettronici che figurano nella dotazione di serie. La prova vera e propria ha una durata di circa mezz'ora e permette di testare a fondo le doti della V-STROM. Per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito www.suzukitour.it e registrarsi online, selezionando la data e la località in cui si desidera fare il test ride. I test devono essere effettuati senza passeggero a bordo e utilizzando casco e abbigliamento tecnico propri.