Tucano Urbano, un completo da viaggio per l'estate

Il primo completo estivo della gamma T.ur, J-FOUR e P-FOUR è sia per la strada che per lo sterrato. Il brand adventouring di Tucano Urbano, punta su alcuni capi utili a chi decide di mettersi in viaggio con le alte temperature. La giacca J-FOUR è armata su spalle e gomiti dalle esclusive protezioni D3O LP2 PRO, mentre sulla schiena è dotata di una tasca dove si può alloggiare la protezione dorsale. La giacca esterna principale è realizzata in rete hard mesh ad alta tenacità per la massima aerazione, con rinforzi in Cordura Oxford 600 e in pelle bovina nei punti a maggior rischio di abrasione, e con torso e fianchi in nylon Oxford 300 a trama battuta per garantire comfort e vestibilità. L'inserto interno antivento è caratterizzato da una costruzione differenziata tra busto e maniche. Il busto è realizzato con un materiale impermeabile e traspirante a 3 strati J-FOUR è dotata di una tasca posteriore dove si può alloggiare la sacca idrica (quanto mai indispensabile d'estate), che T.ur propone nel kit HYDRO&SUPPORT SYSTEM insieme alla cintura lombare per sostenerne il peso, in modo da non gravare sulle spalle e sul collo del pilota. T.ur ha applicato la stessa concezione costruttiva a due livelli e gli stessi materiali della giacca J-FOUR al pantalone coordinato P-FOUR. Il pantalone principale è anch'esso realizzato in Cordura Oxford 600 e nylon Oxford 300, con ampi pannelli frontali e posteriori in hard mesh ad alta tenacità, a garanzia di aerazione e sicurezza. Per agevolare il movimento il cavallo e il retro ginocchio sono in nylon 4-way stretch, con membrana interna traspirante. Sul bacino e sopra al ginocchio sono stati posizionati degli inserti elasticizzati che favoriscono il movimento durante la guida. La parte interna del ginocchio è protetta da rinforzi in pelle bovina. Grande attenzione anche qui alle tasche, alle regolazioni, e ai soffietti a fondo gamba che permettono di indossare il pantalone sia all'esterno sia all'interno dello stivale. Come la giacca, anche il P-FOUR è equipaggiato con un interno staccabile impermeabile e traspirante, costruito con la stessa concezione dell'interno della giacca e quindi dotato di zone termiche in micropile a texture esagonale sulle cosce.