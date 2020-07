Moto: tricolore Civ parte da Mugello,

In attesa di un Gp di Formula 1, il circuito del Mugello questo fine settimana ospiterà la prima tappa del Campionato italiano di velocità (Civ) di motociclismo. L'ingresso al circuito sarà rigorosamente vietato al pubblico a causa delle disposizioni in ambito sportivo per il contrasto al Coronavirus. Ridotto a quattro appuntamenti, (ognuno dei quali prevede due gare per ogni categoria), il Civ 2020 riuscirà comunque a far scendere in pista ben 140 piloti, suddivisi fra Superbike, Moto3, SS600, Premoto3 e SS300. Nella Superbike l'uomo da battere sarà ancora una volta il pluricampione italiano e terzo pilota Ducati in MotoGp, Michele Pirro. Nella Moto3 scalpitano i giovani che hanno fatto esperienza anche nel motomondiale insieme ai tanti nuovi talenti pronti a inserirsi nella lotta al titolo. La SS600, impreziosita dalla presenza come wild card del leader dal campionato mondiale della stessa categoria, Andrea Locatelli (Yamaha), vedrà al via piloti ben conosciuti nel Civ come Massimo Roccoli (Yamaha) e Davide Stirpe (Mv Agusta), mentre nella Premoto3 assisteremo a gare ben con 35 iscritti. Non sarà da meno la SS300 con 33 piloti al via. L'attività in pista inizierà venerdì e sarà dedicata alle prove libere del mattino e alla prima sessione di qualifiche al pomeriggio. La giornata di sabato si aprirà con la seconda tornata di qualifiche che assegneranno le pole position, mentre nel pomeriggio scatterà il 1/o round di gare di ciascuna categoria. Domenica si replicherà col 2/o round. Vista l'assenza del pubblico, si potranno seguire le competizioni in diretta su Sky Sport MotoGP, sulla pagina Facebook del Civ e live streaming sul sito Motosprint, Eleven Sport e civ.tv.