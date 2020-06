Ducati, consegnata la prima Superleggera V4

È stata ufficialmente consegnata l'esemplare 001/500 della Ducati Superleggera V4. Il fortunato acquirente è il ducatista belga Filip Van Schil, già proprietario di altre nove Ducati e che ora ha aggiunto un posto nel suo garage per l'unica moto al mondo omologata per uso stradale con telaio, telaietto, forcellone e cerchi in fibra di carbonio, prodotta dalla Casa motociclistica di Borgo Panigale in serie limitata di soli 500 esemplari. Per l'occasione Ducati ha invitato presso lo stabilimento di Borgo Panigale Van Schil per un tour speciale della Fabbrica, nel quale l'ospite ha potuto vedere la linea che ha visto nascere la sua moto e incontrare l'operatore specializzato che ha realizzato il suo motore. La giornata è poi proseguita con la visita del Museo Aziendale, del Centro Stile Ducati e del Reparto Corse. Inoltre, come per tutti gli altri possessori di Superleggera V4, Filip avrà anche l'opportunità di provare in pista al Mugello la Panigale V4 R che compete nel Campionato SBK, all'interno della Superbike Experience. "Quando ho ricevuto la chiamata e l'invito ufficiale per venire a Borgo Panigale a ritirare la mia Superleggera V4, la 001 di 500, nonostante io sia un Ducatista da sempre, mi hanno tremato le gambe per l'emozione - ha detto Filip Van Schil. - Un'accoglienza come questa, benché sia stato il primo a chiamare e ordinare la Superleggera V4, è qualcosa di inimmaginabile. Ricevere la moto direttamente in Azienda e toccare con mano la passione delle persone che lavorano a Borgo Panigale è un'esperienza che mi porterò dietro per sempre.



Giornate come questa sono ciò che rendono Ducati unica e diversa da tutte le altre case motociclistiche". È stato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding, a togliere il velo alla Superleggera V4 001/500, per poi consegnarla nelle mani del suo nuovo proprietario. La cerimonia di consegna si è svolta all'interno del Centro Stile Ducati.



"Quella di oggi è una giornata speciale. Provare in pista al mattino le incredibili emozioni che può regalare una Superleggera V4 al Mugello - ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati - e poi consegnare al pomeriggio le chiavi della moto 001/500 al primo cliente rende questo giorno davvero magico. Incontrare e appurare dal vivo la passione dei nostri clienti è sempre molto emozionante, ancora di più lo è renderli orgogliosi e permettere che i loro sogni si avverino".