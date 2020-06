Yamaha Téneré 700, Rally Edition é tributo alla Dakar

La nuova Téneré 700 di Yamaha si veste anche con i colori della Dakar. Iconici colori Dakar heritage, protezioni extra e specifiche superiori. Con i suoi storici colori blu e giallo e il blocco motore Yamaha nero, il nuovo Ténéré 700 Rally Edition celebra i successi degli eroi della Dakar e delle loro moto. Questi colori speciali sono un'esclusiva della nuova Rally Edition, per un omaggio al ruolo che la Téneré ha avuto nella storia della Dakar e in molti altri rally raid. Oltre alla colorazione esclusiva, questa moto adventure è equipaggiata con una gamma di componenti leggeri che offrono una maggiore protezione e un'esperienza di tipica dei rally. Lanciata lo scorso anno, Ténéré 700 è il risultato di uno dei programmi di sviluppo più intensivi di Yamaha, che ha coinvolto alcuni dei più importanti piloti di rally raid al mondo per testare e valutare i prototipi su una vasta gamma di terreni. Prodotta in Francia, la nuova Ténéré 700 Rally Edition presenta una speciale livrea blu e gialla che rende omaggio alle moto da corsa Yamaha guidate da JCO e Serge Bacou nelle edizioni '83 e '84 del rally di Dakar. I più attenti fan Yamaha riconosceranno il design della XT600Z del 1983. Oltre all'estetica dedicata, la nuova Rally Edition è dotata di specifiche tecniche dedicate che vanno dai componenti di protezione del motore fino alla sella specifica 'rally Seat' con una posizione di guida più alta, fino ai tamponi antiscivolo di serie e alle manopole da fuoristrada che garantiscono più sicurezza nella guida su percorsi polverosi e fangosi. Yamaha ha anche sviluppato una gamma di accessori originali per Ténéré 700 Rally Edition che permettono a ogni pilota di personalizzare la propria moto. La gamma comprende una serie di accessori per il comfort, funzionali e prestazionali. Ogni componente può essere acquistato singolarmente, ma Yamaha ha anche sviluppato speciali pacchetti di accessori per soddisfare esigenze individuali. C'è anche una linea di abbigliamento che comprende giacche e jeans adventure omologati CE, oltre a una serie di T-shirt, cappellini, felpe con cappuccio e altro ancora.