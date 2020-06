MV Agusta, finanziamenti sulla Gamma Rosso

Comprare una MV Agusta è più semplice con i nuovi finanziamenti. E' infatti attiva da inizio giugno e durerà fino alla fine di luglio la promozione di MV Agusta relativa ai tre modelli della sua Gamma Rosso: Brutale 800, Dragster 800 e Turismo Veloce 800. MV Agusta Finance, in collaborazione con Agos, ha previsto una formula di finanziamento che prevede una partenza con 24 rate iniziali. Ad esempio, una Brutale 800 Rosso, con un prezzo a partire da 9900 euro, si potrà acquistare con un anticipo e 24 rate iniziali da 99 euro al mese (TAN 5,95 - TAEG MAX 6,59). Per la Dragster e la Turismo Veloce, le rate iniziali saranno da 149 euro/mese (TAN 5,95 - TAEG MAX 6,64).Pensati per un pubblico giovane, desideroso di entrare nel mondo MV Agusta ma già esigente su design, performance e tecnologia, i modelli della gamma Rosso hanno prezzi più accessibili e rappresentano l'entry level di qualità del marchio. Il rosso intenso sottolinea il design delle sovrastrutture. Le soluzioni tecniche sono le stesse presenti sugli altri modelli della gamma MV Agusta come l'albero motore controrotante e il cambio estraibile. Il leggendario tre cilindri MV Agusta offre prestazioni, elasticità e dimensioni compatte. "Questa iniziativa è rivolta in particolare alle giovani generazioni di appassionati motociclisti - ha detto Raffaele Giusta, Global Sales Director di MV Agusta Motor S.p.A.



- nel quadro della nostra politica di rilancio ed espansione del marchio. Questa promozione permetterà loro di mettersi alla guida del loro sogno sin da subito, approfittando al massimo di questa estate di ripartenza, vivendola in piena libertà".