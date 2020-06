Intermot 2020, cancellato Salone delle due ruote a Colonia

Anche gli organizzatori del Salone motociclistico Intermot, che si tiene a Colonia, in Germania, hanno deciso di annullare l'edizione 2020 che si sarebbe dovuta svolgere dal 6 all'11 ottobre, circa un mese prima dell'altra grande kermesse mondiale delle due ruote, l'EICMA di Milano. ''Dopo esserci consultati e coordinati con lo sponsor principale IVM e le parti interessate nel nostro settore - hanno comunicato gli organizzatori - abbiamo deciso di annullare Intermot 2020 in programma dal 6 all'11 ottobre. Abbiamo preso la decisione tenendo presente la salute dei nostri visitatori e partner. A differenza di altre fiere più orientate al B2B, grandi eventi come Intermot ricevono decine di migliaia di visitatori in un breve periodo di tempo e su una superficie limitata. L'attuale raccomandazione del Robert Koch Institute (che in Germania sovrintende alla salute pubblica) è che non si dovrebbero tenere eventi di grandi dimensioni come il nostro''. Intermot tornerà a Colonia nel 2022, questa volta dal 5 al 9 ottobre.