V-Strom Academy, tutto pronto al Castello di Luzzano

Manca solo un mese all'inizio dei corsi e tutto è pronto per la terza stagione della V-STROM ACADEMY. La scuola è quella creata da Suzuki e che permette a chiunque di mettersi alla prova per migliorare la propria tecnica di guida e avvicinarsi all'utilizzo fuoristrada delle Sport Enduro Tourer bicilindriche.



Confermata la location del Castello di Luzzano, a Rovescala, in provincia di Pavia, dove l'accademia targata Suzuki ha in serbo tante novità. La prima riguarda il parco moto, che quest'anno avrà come protagonista la nuova V-STROM 1050XT. Anche l'offerta didattica si aggiorna sotto la supervisione di Andrea Beconi, pilota di grande esperienza e già portacolori della Maglia Azzurra della Nazionale Enduro, che con Suzuki si è laureato anche Campione Europeo di Enduro nel 2009. I corsi 2020 avranno durata di un giorno e prevedono due momenti diversi. Se la mattina sarà dedicata all'apprendimento delle tecniche fondamentali di guida in circuiti appositamente creati, il pomeriggio gli allievi potranno mettere in pratica quanto imparato.

I corsi sono tenuti da istruttori qualificati e i partecipanti sono suddivisi in maniera omogenea per creare il giusto rapporto tra istruttori e allievi, che sono così seguiti meglio e trovano il contesto ideale per affinare le loro capacità di guida e la loro padronanza della moto. Attraverso esercizi studiati ad hoc, la V-STROM ACADEMY consentirà anche ai meno esperti di avvicinarsi all'off-road in totale sicurezza così come ai più esperti di sviluppare tecniche di guida avanzate. I corsi hanno un costo di 300 euro, che comprende anche il noleggio della moto. Le date presso il Castello di Luzzano sono queste: 21 e 22 giugno, 11 e 12 luglio, 12,13,26,27 settembre.