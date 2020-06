Bosch, Help Connect è chiamata d'emergenza per due ruote

Un nuovo sistema di chiamata d'emergenza pensato da Bosch per le due ruote. Il dispositivo si chiama Help Connect, un sistema di chiamata d'emergenza che, connesso digitalmente, accelera il processo di soccorso ai motociclisti. "Help Connect - ha dichiarato Harald Kroeger, membro del Board di Bosch - rappresenta un angelo custode digitale che si aggiunge alla già ampia gamma di sistemi di sicurezza Bosch per le due ruote". Il sistema di chiamata d'emergenza connesso utilizza un algoritmo intelligente installato all'interno della piattaforma inerziale per rilevare incidenti e si attiva automaticamente in caso di bisogno. Help Connect utilizza un'App che dallo smartphone trasmette informazioni inerenti al motociclista e al luogo dell'incidente al Bosch Service Center. Quest'ultimo attiva subito i soccorsi che sono in grado di localizzare ed identificare la vittima più rapidamente. Un messaggio automatico di questo tipo, secondo i dati raccolti, dimezza il tempo di arrivo dei soccorritori sulla scena dell'incidente. Help Connect utilizza il sensore inerziale del Motorcycle Stability Control (MSC) di Bosch, che misura l'accelerazione e la velocità angolare 100 volte al secondo. Il sensore può quindi calcolare costantemente e con precisione la posizione della moto e il suo angolo di inclinazione. Inoltre, l'algoritmo di collisione integrato permette al sensore di rilevare automaticamente se la moto è stata coinvolta in un incidente o se il mezzo è caduto mentre era parcheggiato. Il servizio di chiamata d'emergenza sarà operativo inizialmente in Germania e gli utenti potranno comunicare con il Bosch Service Center in tedesco o in inglese da qualsiasi Paese europeo. Se l'incidente è grave e il motociclista non è in grado di rispondere, i soccorritori verranno immediatamente indirizzati sul posto. Poiché i cellulari vengono generalmente portati con sé, i motociclisti vittime di incidenti potranno essere localizzati rapidamente anche se sbalzati lontano dal loro veicolo. Per sviluppare il sistema di chiamata, Bosch ha effettuato diversi crash test effettuati esclusivamente per analizzare specifici scenari di incidente e dimostrare la funzionalità di Help Connect.

"Prima di sviluppare prodotti che aumentino la sicurezza per i motociclisti - ha affermato Kroeger - dobbiamo comprendere le situazioni critiche che essi devono affrontare". Sistemi intelligenti di assistenza per prevenire gli incidenti Il miglioramento della sicurezza dei motociclisti è da molti anni uno dei principali obiettivi di Bosch, già dall'ABS per le moto introdotto 25 anni dall'introduzine del Motorcycle Stability Control (MSC) lanciato nel 2013.