Husqvarna, nuovi finanziamenti fino a 30 giugno

Nuove occasioni firmate Husqvarna per l'acquisto delle due ruote. Con Husqvarna Motorcycles Finance, fino al 30 giugno e presso i concessionari ufficiali è infatti possibile comprare un nuovo modello della gamma stradale o fuoristrada e chiedere un finanziamento che prevede il pagamento della prima rata dopo 120 giorni. Grazie all'offerta si può scegliere di frazionare il pagamento da 12 a 36 mesi e si può chiedere di finanziare fino a un importo massimo di 11000 euro. Se ad esempio si scelgono le prestazioni delle naked di piccola cilindrata Vitpilen 401 o Svartpilen 401, il prezzo della moto è di 5795 euro, franco concessionario. Con un anticipo di 1895 euro si possono finanziare i restanti 3900 euro con TAN 3,12 per cento (tasso fisso) - TAEG 6,69 per cento (tasso fisso) e restituirli in 36 rate mensili ognuna da 118 euro, col pagamento della prima rata dopo 120 giorni.



Per chi cerca le prestazioni del monocilindrico più potente del segmento come quella delle Vitpilen 701 e Svartpilen 701, l'esempio di finanziamento è il seguente: prezzo della moto 8700 euro, franco concessionario. Con un anticipo di 2700 euro si può finanziare l'importo restante di 6000 euro con TAN 3,06 per cento (tasso fisso) e TAEG 5,30 per cento (tasso fisso) da restituire in 36 rate mensili ognuna di 179 euro, sempre con la prima rata a 120 giorni.



Per gli amanti delle supersportive come la 701 Supermoto, la proposta di finanziamento prevede, a fronte di un prezzo di acquisto di 10790 euro e di un acconto di 4100 euro, il finanziamento dei restanti 6.690 euro con TAN 3,03 per cento (tasso fisso) e TAEG 5,02 per cento (tasso fisso) con la restituzione di 36 rate mensili ognuna di 199 euro, e prima rata dopo 120 giorni. L'iniziativa riguarda anche gli appassionati di fuoristrada con le proposte dedicate ai modelli enduro e motocross.