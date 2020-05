Ducati Panigale V4, un kit 'racing' pensato per la pista

Un vero e proprio kit per scendere in pista con la Panigale V4. La serie di accessori è quella pensata da Ducati che mette a disposizione degli appassionati il pacchetto accessori Racing Panigale V4, ideato per tutti coloro che desiderino trasformare la supersportiva di Borgo Panigale e renderla ancora più performante per l'uso in pista. Il pacchetto accessori è stato disegnato dal Centro Stile Ducati e realizzato in collaborazione con importanti aziende del settore. Al suo interno sono contenuti accessori studiati per garantire il massimo della performance, alleggerire il peso ed esaltare il look tipicamente racing della Panigale V4. Sul sito Ducati.com è inoltre presente la sezione 'Configuratore', uno strumento pensato dalla Casa di Borgo Panigale per offrire a tutti i Ducatisti la possibilità di personalizzare la propria moto, selezionando gli accessori e le parti speciali. Il pacchetto accessori Racing dedicato alla Panigale V4 propone: gruppo scarico completo, carene pista inferiori e superiori, cupolino maggiorato, cover forcellone, protezione in carbonio per carter alternatore, cover fori specchi, set rimozione portatarga, set cover telaio, pinna catena in carbonio, protezione leva freno, adattatore protezione leva freno, adesivi laterali antiscivolo per serbatoio. Il gruppo scarico è tra i più avanzati gruppi completi racing disponibile sul mercato. L'efficienza del gruppo è stata sviluppata dai tecnici di Ducati Corse, in funzione dello scarico montato sulla Panigale V4 R, la moto di Chaz Davies e Scott Redding, protagonista del mondiale Superbike. Il set di carene, cupolino e cover fari, sono realizzati in materiale plastico non verniciato di ottima qualità che garantisce resistenza e stabilità. Da montare in abbinamento all'impianto di scarico completo o ai silenziatori Akrapovič in caso di utilizzo in pista, per completare il look racing della Panigale.