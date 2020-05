WP Suspension, nuovi componenti dedicati a KTM

E' una nuova serie di componenti dedicati a KTM, quella realizzata WP Suspension. Dallo specialista austriaco arrivano infatti tre nuovi elementi pensati proprio per i nuovi modelli della casa motociclistica e nello specifico un monoammortizzatore, una cartuccia e un ammortizzatore di sterzo di fascia premium per le naked KTM. I modelli per i quali sono stati realizzati i nuovi componenti sono la 1290 SUPER DUKE R e la KTM 890 DUKE R, per le quali il costruttore austriaco a presentato l'ammortizzatore APEX PRO 7746, la cartuccia forcella APEX PRO 7500 e l'ammortizzatore di sterzo APEX PRO 7117. Tutti i prodotti sono stati sviluppati per rendere ancora più performanti sia in strada che su pista le ultime arrivate di casa KTM e offrire ai piloti il massimo in termini di tecnologia legata alle sospensioni. Nel dettaglio, APEX PRO rappresenta il concentrato della tecnologia WP per il motorsport ed è la sintesi dei decenni di esperienza maturata nelle competizioni con i campioni del mondo in carica.



L'ammortizzatore può essere facilmente adattato a qualsiasi situazione di guida grazie alla regolazione separata della compressione ad alta e bassa velocità e alla regolazione del ritorno. L'ampio serbatoio di azoto garantisce la costanza delle prestazioni e il prezzo al pubblico di 1555 euro. La Cartuccia WP APEX PRO 7500 aggiorna le sospensioni di serie dei modelli 890 DUKE R/1290 SUPER DUKE R ad un livello superiore.



Personalizzata per ogni singola esigenza, è alloggiata all'interno dello stelo della forcella di serie. Grazie all'impiego di componenti CNC in alluminio, il peso della forcella si riduce notevolmente rispetto al prodotto di serie.



La cartuccia è stata sviluppata per l'utilizzo sportivo, quindi è particolarmente indicata per i motociclisti che vogliono ottenere il massimo senza scendere ad alcun compromesso. Il prezzo al pubblico è di 1982 euro. Il nuovo Ammortizzatore di Sterzo WP APEX PRO 7117 disponibile per la KTM 1290 SUPER DUKE R è stato sviluppato grazie ai continui feedback ricevuti dall'uso in pista e nelle competizioni dai piloti del campionato supersport e consente di regolare lo smorzamento in 30 clic per un adattamento preciso alle condizioni della pista, eliminando così i contraccolpi del manubrio e le vibrazioni indesiderate alle mani. Prezzo al pubblico 349 euro.