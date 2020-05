Motor Valley Fest, Ducati in scena per evento online

Ci sarà anche Ducati tra i protagonisti del Motor Valley Fest, al via domani e in modalità tutta digitale. In occasione dell'appuntamento internazionale che coinvolge l'eccellenza delle due e quattro ruote italiane e la 'terra dei motori' emiliano-romagnola, realtà unica al mondo per concentrazione di marchi, collezioni private, circuiti internazionali e centri di formazione specialistica nel settore automotive, la casa di Borgo Panigale prenderà parte alle tante attività in programma sul sito www.motorvalleyfest.it e contribuirà all'evento con numerosi contenuti a tema condivisi sui canali digitali dell'Azienda. "Motor Valley - ha dichiarato Claudio Domenicali, Presidente di Motor Valley Development - è molto di più che l'unione di Brand unici che costituiscono l'eccellenza del Made in Italy nella filiera automotive e industriale. È la condivisione di passione, competenze e voglia di fare qualcosa di speciale, che possa ispirare il sogno di tanti, attraverso la realizzazione di prodotti performanti, tecnologici e innovativi. Aziende prestigiose composte da professionisti determinati e ambiziosi ma allo stesso tempo capaci di godersi la vita e amare il bello. Motor Valley è anche università, istituzioni, formazione e sguardo al futuro: i giovani rappresentano il domani non solo come appassionati ma anche come professionisti del settore. Per tutto questo, in una fase complessa come quella che stiamo vivendo, l'aver confermato una serie di attività previste per il Motor Valley Fest credo assuma un valore ancora più importante". Giovedì 14, dalle 15.40, Domenicali prenderà parte alla Round Table 'Racing', mentre sabato 16 alle 14, prenderà il via la Ducati Motorola e-Race che vede coinvolti anche alcuni piloti ufficiali Ducati.



Tra i partecipanti confermati due eGamers d'eccezione quali Andrea Saveri, MotoGP e-Sport Championship 2019 e pilota ufficiale Ducati Team e Davide Gallina, neo eGamer ufficiale Ducati Pramac. I sei brand prestigiosi dell'associazione si sono uniti anche per il progetto 'Engine Restart': i centri stile di Ducati, Ferrari, Lamborghini, Pagani, Dallara e Maserati hanno realizzato per questo scopo una grafica ad hoc, ispirata al pulsante di accensione delle loro più performanti e iconiche auto e moto, per comunicare insieme in occasione del Motor Valley Fest la ripartenza del settore automotive dopo il lockdown forzato. Domenica 17 maggio dalle 10 alle 10.30 il Museo Ducati aprirà le proprie porte per 'Viaggio al Museo', una visita in live streaming su Facebook durante la quale gli spettatori possono rivolgere domande in tempo reale al curatore.



Grazie alla virtual experience il pubblico può varcare la soglia di tutte le sale del Museo Ducati, che ospita modelli esemplari di serie e racing. Questi sono solo alcuni dei tanti appuntamenti che animano il Motor Valley Fest Digital dal 14 al 17 maggio sul sito web www.motorvalleyfest.it. Sul portale ufficiale dell'evento è possibile visualizzare tutte le informazioni aggiornate e iscriversi ai diversi appuntamenti in programma.