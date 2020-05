BMW Motorrad, online le versioni speciali per R-Ninet

C'è tempo fino all'8 giugno per prenotare una BMW Nine-T con una serie di personalizzazioni esclusive, ma solo online. Gli accessori proposti sono quelli della linea 'Option 719', scelti per l'ordine online e proposti a un prezzo dedicato. Dopo le versioni Digital Edition di R1250GS, R1250R, C400X e C400GT, proposti nel mese di aprile, BMW Motorrad Italia propone ora una nuova ed esclusiva offerta commerciale questa volta indirizzata alla gamma Heritage. Nello stabilimento BMW di Berlino la designazione Option 719 si riferisce tradizionalmente a accessori unici e richieste esclusive. La BMW Motorrad Option 719 Collection è un omaggio a questa tradizione, che offre esclusive finiture artigianali, design unico e accessori dettagliati in stile boutique. Il kit di componenti della linea Option 719 che accompagna le On-line Edition si compone di pezzi fresati di altissima qualità che possono essere combinati a proprio piacimento. In particolare, per gli ordini online, La R-NineT, la R-Nine-T Pure, la Scrambler e la R-Nine-T Urban GS, avranno la cromatura dei collettori di scarico e gli indicatori di direzione a LED bianchi. Con queste configurazioni, il cliente avrà a corredo un kit di accessori ricavati dal pieno 'Option 719' nella linea scelta delle tre disponibili, ossia Classic, Club Sport e Storm.



La versione 'Classic' di questi prodotti presenta una superficie in alluminio puro. Nella versione 'Club Sport', il contrasto è dato dalla anodizzazione nera e quella dorata, mentre la versione 'Storm' combina toni grigi. L'installazione degli accessori del kit potrà essere richiesta al concessionario con cui verrà finalizzato il contratto di vendita, che restituirà al cliente gli accessori originali sostituiti con le parti ricavate dal pieno. Il vantaggio economico per il Cliente ammonta a 3300 euro. L'ordine on-line delle versioni R-NineT Digital Edition potrà essere fatto attraverso il sito internet di BMW Motorrad Italia. Il Cliente verserà una caparra di 1000 euro, che verrà integralmente restituita nel caso in cui per qualunque motivo non si finalizzasse il contratto d'acquisto della moto. La finalizzazione del contratto sarà invece fatta con il Concessionario BMW Motorrad scelto.