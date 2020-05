Triumph, arrivano nuovi pacchetti di manutenzione

Tre declinazioni diverse di manutenzione, quelle a cui ha pensato Triumph per adattarsi alle abitudini dei motociclisti con la passione per le modern classic britanniche. A pochi mesi dal lancio dell'estensione di garanzia contrattuale fino a ulteriori due anni denominata 'Triumph Just Ride', Triumph Motorcycles ha infatti presentato un nuovo servizio dedicato al mercato italiano, ovvero il programma di manutenzione 'Triumph Take Care'. Il programma offre la possibilità di acquistare tre diversi pacchetti di manutenzione articolati sulla base del profilo di utilizzo della moto e rispetto ai chilometri percorsi.



Acquistando uno dei pacchetti del programma Take Care, il cliente potrà contare sull'assistenza regolare e conforme a quanto raccomandato da Triumph Motorcycles, ma anche sul vantaggio economico per l'acquisto di ricambi soggetti a usura non previsti dal piano di manutenzione come pastiglie o dischi freno. Ogni pacchetto può essere integrato nel programma di finanziamento sottoscritto al momento dell'acquisto della moto nuova e, in caso di vendita della moto, la copertura eventualmente residua può essere trasferita al nuovo proprietario. I pacchetti sono così suddivisi: 'Urban' per chi usa la moto con una percorrenza annua inferiore a 10mila km o 16mila km in 30 mesi e sono inclusi il primo tagliando e due tagliandi annuali, come dal piano di manutenzione previsto da Triumph; 'Traveller', destinato a chi prevede una percorrenza di 10mila km o 16mila in 30 mesi e include il primo tagliando, un tagliando annuale e uno a scadenza chilometrica come dal piano di manutenzione previsto da Triumph; 'Globetrotter', per chi usa la moto con una percorrenza di 20mila km o 32mila km in 30 mesi e sono inclusi il primo tagliando e i due tagliandi a scadenza chilometrica come dal piano di manutenzione previsto da Triumph.



Le scadenze chilometriche sono determinate dal piano di manutenzione previsto per ogni modello.