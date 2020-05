Thunderbike RS Lambo, da Germania Harley in chiave Huracan

Il marchio Lamborghini esercita un forte richiamo anche fuori dal mondo delle quattro ruote, soprattutto presso gli appassionati della tecnologia, del design 'estremo' e della esclusività. Non stupisce quindi che dalla Germania arrivi la notizia di una 'custom' realizzata su base Harley Davidson Screamin's Eagle 110 dallo specialista Thunderbike di Hamminkeln e denominata RS Lambo proprio come tributo alla Casa di Sant'Agata Bolognese. Nel settore della customizzazione dagli Anni '80, la Thunderbike ha sfruttato la sua esperienza nella produzione di parti per modificare le Harley, o addirittura per costruirle ex-novo, per completare la RS Lambo su un telaio di propria progettazione, dotato perfino di sospensione pneumatica per abbassare o alzare l'assetto. Incredibile l'impiego di una ruota posteriore da 9 x 21 che è brandizzata con il logo Lamborghini e che si accompagna perfettamente alla verniciatura in Arancio Borealis, lo stesso colore della Huracan.